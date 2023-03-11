Прямой эфир

Хоккейная команда Президента обыграла сборную Брестской области

11 марта 2023 13:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Команда Президента сыграет в плей-офф любительского хоккейного турнира. Это стало известно 11 марта после исхода игры с представителями Бересткой области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всего на место в золотом квартете пять претендентов. И первый из них определился на льду «Олимпик-Арены».

Хоккейная команда Президента обыграла сборную Брестской области-1

Зрители рукоплескали каждому удачному взятию ворот, и участники не скупились на зрелищную игру. На двоих команды забросили 20 шайб. Ну и рекордом это обернулось в нынешнем сезоне для дружины главы государства. 14 голов против 6 у брестчан.

Хоккейная команда Президента обыграла сборную Брестской области-4

Лучшими игроками признаны Артем Антоненко и Александр Короткевич. Отметили и исполнителя хет-трика Артема Каркоцкого. Поединок выдался эмоциональным и зрелищным.

Хоккейная команда Президента обыграла сборную Брестской области-7

Приобретаются такие эмоции, командный дух. Очень не хватает этого личным соревнованиям. Поэтому заряд колоссальный. Есть откуда черпать энергию и заряд.

Хоккейная команда Президента обыграла сборную Брестской области-10

Это очень зрелищное мероприятие. Беларусь мы очень сильно любим и поддерживаем всегда, на всех хоккейных матчах.

Хоккейная команда Президента обыграла сборную Брестской области-13

Поболеть за команду Республики Беларусь.

Хоккейная команда Президента обыграла сборную Брестской области-16

Мы болельщики. Мы колледж. Поэтому с детьми пришли посмотреть атмосферу игры, задор.

Хоккейная команда Президента обыграла сборную Брестской области-19

Очень масштабно и очень интересно.

Хоккейная команда Президента обыграла сборную Брестской области-22

Очень сплоченная команда. Ну и красивая картинка, очень красиво все.

Хоккейная команда Президента обыграла сборную Брестской области-25

Атмосфера крутая, праздничная.

Отметим, хоккейная команда Президента – 13-кратный победитель этих соревнований, по одному титулу у хоккеистов Гомельской и Минской областей.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Все соскучились по хоккею». В Минске продолжаются соревнования на призы Президентского спортивного клуба
11 марта 2023 11:10

«Все соскучились по хоккею». В Минске продолжаются соревнования на призы Президентского спортивного клуба

Алимбекова-Смольская сохранила лидерство на этапе Кубка Содружества по биатлону
11 марта 2023 08:57

Алимбекова-Смольская сохранила лидерство на этапе Кубка Содружества по биатлону

«На себя не взяли инициативу». Главком ВК «Строитель» о проигрыше подопечных «Нефтянику»
10 марта 2023 20:16

«На себя не взяли инициативу». Главком ВК «Строитель» о проигрыше подопечных «Нефтянику»