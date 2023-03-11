Хоккейная команда Президента обыграла сборную Брестской области

Новости Беларуси. Команда Президента сыграет в плей-офф любительского хоккейного турнира. Это стало известно 11 марта после исхода игры с представителями Бересткой области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всего на место в золотом квартете пять претендентов. И первый из них определился на льду «Олимпик-Арены».

Зрители рукоплескали каждому удачному взятию ворот, и участники не скупились на зрелищную игру. На двоих команды забросили 20 шайб. Ну и рекордом это обернулось в нынешнем сезоне для дружины главы государства. 14 голов против 6 у брестчан.

Лучшими игроками признаны Артем Антоненко и Александр Короткевич. Отметили и исполнителя хет-трика Артема Каркоцкого. Поединок выдался эмоциональным и зрелищным.

Приобретаются такие эмоции, командный дух. Очень не хватает этого личным соревнованиям. Поэтому заряд колоссальный. Есть откуда черпать энергию и заряд.

Это очень зрелищное мероприятие. Беларусь мы очень сильно любим и поддерживаем всегда, на всех хоккейных матчах.

Поболеть за команду Республики Беларусь.

Мы болельщики. Мы колледж. Поэтому с детьми пришли посмотреть атмосферу игры, задор.

Очень масштабно и очень интересно.

Очень сплоченная команда. Ну и красивая картинка, очень красиво все.