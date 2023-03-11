«Все соскучились по хоккею». В Минске продолжаются соревнования на призы Президентского спортивного клуба

Новости Беларуси. Очередной поединок XVI Республиканских соревнований среди любителей на призы Президентского спортивного клуба. Сегодня, 11 марта, завершается групповой раунд и определяется четверка, которая и поборется за главный трофей турнира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На лед «Олимпик-Арены» вышли команда Президента и хоккеисты из Бреста. Каждая игра – это эмоции, опыт и результат. Поддерживают игроков, конечно же, зрители. Трибуны спортивного комплекса заполнены до отказа. Уже завершился второй период. Счет – 11:4 в пользу команды главы государства.

Артем Каркоцкий, игрок хоккейной команды Президента:

Был небольшой перерыв, поэтому все соскучились по хоккею. И это показывает 10 шайб за первый период – достаточно результативно. Конечно, мы не будем останавливаться и будем продолжать получать удовольствие от хоккея и играть в нашу любимую игру.

Алексей Короткевич, игрок хоккейной команды Брестской области:

Волнение, скорее всего, уже забыли про эти полные трибуны. Вышли, немножко, может, как-то растерялись. Может, где-то у вратарей немножко не пошло. Команда у соперников очень мастеровитая, нам приятно забивать красивые голы. Праздник хоккея, когда всегда играешь с командой Президента. Конечно, будем забивать и стараться радовать всех.