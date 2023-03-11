«Заслуженно победили». Сборная Беларуси по гандболу одолела россиян в товарищеском поединке

Мужская сборная Беларуси по гандболу выиграла первый товарищеский поединок у национальной команды России. Спарринг проходил в столичной «Чижовка-Арене», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Дуэль получилась напряженной и богатой на события. В первой половине коллективы шли плечом к плечу, на любой заброшенный мяч соперники тут же отвечали своим результативным действием. На перерыв дружины ушли с ничейным счетом 14:14. Определить сильнейшего получилось во втором тайме. Белорусские игроки умело использовали свое большинство и реализовывали штрафные броски. Это, а также хорошее командное взаимодействие, помогло нашим парням обеспечить себе преимущество и завершить встречу в свою пользу – 29:26. Лучшим игроком матча в составе дружины Беларуси стал голкипер Вячеслав Солдатенко.

Вячеслав Солдатенко, игрок сборной Беларуси по гандболу:

Все круто, мы выиграли – это самое главное. Всегда есть над чем работать. Я думаю, что вечером тренеры все разберут и завтра будет чуть лучше.

Юрий Шевцов, главный тренер сборной Беларуси по гандболу:

Мы заслуженно победили. И что для меня главное – этот настрой, ребята с удовольствием приезжают в сборную. Приехали все легионеры. Это говорит о том, какой климат у нас в команде. После того как все приехали, не выложиться на площадке было невозможно. Поэтому я очень доволен.