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30 победа Арины Соболенко в сезоне: теннисистка обыграла 8-ю ракетку мира Каролину Плишкову

16 августа 2018 13:09
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Новости Беларуси. В американском Цинциннати белоруска Арина Соболенко провела матч второго круга одиночного разряда, в котором встречалась с 8-й ракеткой планеты чешкой Каролиной Плишковой, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Этот поединок, как и 15 из 17 последних поведенных Соболенко, получился трехсетовым. Проиграв первую партию 2:6, белоруска сумела сконцентрироваться и вырвала победу 6:3, 7:5. По ходу встречи 20-летняя Соболенко отыграла у соперницы два матч-пойнта.

Кстати, это победа стала для белоруски 30-й в сезоне.
В следующем круге Арина сыграет с француженкой Гарсия, той самой, которая остановила в Цинциннати нашу Викторию Азаренко.

В парном разряде белоруска Лидия Морозова и японка Сюко Аояма в матче за выход в четвертьфинал встретятся с дуэтом Бабош-Младенович.

# Теннис # Арина Соболенко # Каролина Плишкова

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