Фотозона МЧС, автослалом и ретроавтомобили: что увидим на акции «Спортсмены – за безопасность дорожного движения»

18 августа в Могилёве стартует акция «Спортсмены – за безопасность дорожного движения». В её рамках пройдут соревнования по скоростному маневрированию (автослалому).

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – организатор и главный судья соревнований по скоростному маневрированию Анатолий Шевченко, спортсмены, участники соревнований Дмитрий Баркан и Александр Цедрик.

Что увидят зрители во время акции? Что такое автослалом? Как проходят соревнования по автослалому? Занимаются ли автослаломом женщины?

Узнаете, посмотрев видеоматериал.