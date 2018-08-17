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Фотозона МЧС, автослалом и ретроавтомобили: что увидим на акции «Спортсмены – за безопасность дорожного движения»

17 августа 2018 12:47
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18 августа в Могилёве стартует акция «Спортсмены – за безопасность дорожного движения». В её рамках пройдут соревнования по скоростному маневрированию (автослалому).

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – организатор и главный судья соревнований по скоростному маневрированию Анатолий Шевченко, спортсмены, участники соревнований Дмитрий Баркан и Александр Цедрик.

Что увидят зрители во время акции? Что такое автослалом? Как проходят соревнования по автослалому? Занимаются ли автослаломом женщины?

Узнаете, посмотрев видеоматериал.

# Автомобили # Анатолий Шевченко

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