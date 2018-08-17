Ольга Мазурёнок: Основная моя мечта – это медаль на Олимпийских играх

Новости Беларуси. Белорусские легкоатлеты покорили Берлин. Чемпионат Европы завершившийся в Германии на прошлой недели подарил 12 национальных рекордов и 7 наград - три из которых золотые и плюс подвиг, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Ольга Мазуренок стала иконой отечественного спорта и символом мужества. В Министерстве спорта и туризма чествовали триумфаторов. Медалисты и тренеры получили почетные грамоты и памятные подарки.

Ольга Мазуренок, чемпионка Европы по летним видам спорта:

Основная моя мечта, цель, то, к чему я иду – это медаль на Олимпийских играх. Я не знаю, как все сложится, иду я планомерно. Эта медаль на чемпионате Европы, пусть будет для меня маленькой ступенькой к моей большой победе. Сразу большие победы не получаются, нужно пройти много испытаний.



Вадим Девятовский, председатель Белорусской федерации легкой атлетики:

Что важно и ценно, выстрелили не только наши уже знаменитые легкоатлеты, но и показала свои зубы, по-хорошему, наша молодежь: Эльвира Герман, Максим Недосеков. Это прорыв из юниоров во взрослый спорт. Уровень Максима и Эльвиры, если вы посмотрите протоколы чемпионатов мира и олимпийских игр, это медальные результаты.