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Ольга Мазурёнок: Основная моя мечта – это медаль на Олимпийских играх

17 августа 2018 09:50
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Новости Беларуси. Белорусские легкоатлеты покорили Берлин. Чемпионат Европы завершившийся в Германии на прошлой недели подарил 12 национальных рекордов и 7 наград - три из которых золотые и плюс подвиг,  сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Ольга Мазурёнок: Основная моя мечта – это медаль на Олимпийских играх-1

Ольга Мазуренок стала иконой отечественного спорта и символом мужества. В Министерстве спорта и туризма чествовали триумфаторов. Медалисты и тренеры получили почетные грамоты и памятные подарки.

Ольга Мазурёнок: Основная моя мечта – это медаль на Олимпийских играх-4

Ольга Мазуренок, чемпионка Европы по летним видам спорта:
Основная моя мечта, цель, то, к чему я иду – это медаль на Олимпийских играх. Я не знаю, как все сложится, иду я планомерно. Эта медаль на чемпионате Европы, пусть будет для меня маленькой ступенькой к моей большой победе. Сразу большие победы не получаются, нужно пройти много испытаний.

Ольга Мазурёнок: Основная моя мечта – это медаль на Олимпийских играх-7


Вадим Девятовский, председатель Белорусской федерации легкой атлетики:
Что важно и ценно, выстрелили не только наши уже знаменитые легкоатлеты, но и показала свои зубы, по-хорошему, наша молодежь: Эльвира Герман, Максим Недосеков. Это прорыв из юниоров во взрослый спорт. Уровень Максима и Эльвиры, если вы посмотрите протоколы чемпионатов мира и олимпийских игр, это медальные результаты.

Ольга Мазурёнок: Основная моя мечта – это медаль на Олимпийских играх-9

Сезон продолжается и теперь прима отечественного марафона, а вместе с ней и другие бегуньи, будут готовиться к Минскому полумарафону.

# Легкая атлетика # Ольга Мазурёнок # Вадим Девятовский # Фотофакт

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