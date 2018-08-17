«Вырастить людей, которые будут любить футбол». ДЮСШ «Ислочь» проводит набор юных игроков

Новости Беларуси. Ищем спортивные таланты. Детско-юношеская школа по футболу «Ислочь» проводит наборы юных игроков, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Учреждение, которое открылось только в 2017 году, насчитывает более 160 воспитанников. Но тренеры решили пополнить группы. Просмотры проходят в секциях в Минске, Боровлянах и Михановичах. Самые одаренные мальчики в возрасте от 6 до 17 лет получат приглашение, их обеспечат необходимой тренировочной атрибутикой. Что важно – заниматься они смогут бесплатно.

Александр Захарченя, директор детско-юношеской спортивной школы по футболу «Ислочь»:

Требования к ребятам – конечно, желательно, кто уже занимался ранее, это частные клубы или государственные школы – мы тоже их всегда приглашаем. Конечно, отдаем предпочтение воспитанникам пускай и других школ, но жителей Минского района. Все-таки мы представляем наше пристоличье. Может у кого-то какие-то показатели ниже, но ничего страшного. Всё зависит от тренера. У нас все дети талантливые.