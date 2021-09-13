Соболенко сохранила вторую позицию в рейтинге WTA, Азаренко – 32-я

Новости Беларуси. После завершения последнего в сезоне мейджора Женская теннисная ассоциация и Ассоциация теннисистов-профессионалов представили обновленные рейтинги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Кардинальных изменений в белорусской части не произошло. Полуфиналистка US Open Арина Соболенко сохранила за собой вторую позицию. Виктория Азаренко начинает новую неделю на 32-м месте. Фантастический прыжок совершила триумфатор Открытого чемпионата США. Представительница Великобритании Эмма Радукану поднялась со 150-й на 23-ю строку.

В мужской части лучшим из наших остается Илья Ивашко. Он 53-й. Из остальных итогов можно отметить первое в жизни попадание в топ-5 россиянина Андрея Рублева.