Соболенко сохранила вторую позицию в рейтинге WTA, Азаренко – 32-я

Новости Беларуси. После завершения последнего в сезоне мейджора Женская теннисная ассоциация и Ассоциация теннисистов-профессионалов представили обновленные рейтинги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. После завершения последнего в сезоне мейджора Женская теннисная ассоциация и Ассоциация теннисистов-профессионалов представили обновленные рейтинги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Кардинальных изменений в белорусской части не произошло. Полуфиналистка US Open Арина Соболенко сохранила за собой вторую позицию. Виктория Азаренко начинает новую неделю на 32-м месте. Фантастический прыжок совершила триумфатор Открытого чемпионата США. Представительница Великобритании Эмма Радукану поднялась со 150-й на 23-ю строку.
В мужской части лучшим из наших остается Илья Ивашко. Он 53-й. Из остальных итогов можно отметить первое в жизни попадание в топ-5 россиянина Андрея Рублева.
Вне конкуренции Новак Джокович. Но ему сейчас явно не позавидуешь. Только представьте, он мог стать первым теннисистом с 1969-го года, и всего четвертым в мировой истории, кто умудрился бы выиграть календарный «Большой шлем». Три виктории на грандслэмах у Новака были, последний трофей увел Даниил Медведев. К слову, после проигранного финала Джокович был оштрафован на 5 000 долларов за неспортивное поведение.