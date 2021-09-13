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Соболенко сохранила вторую позицию в рейтинге WTA, Азаренко – 32-я

13 сентября 2021 21:14
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Новости Беларуси. После завершения последнего в сезоне мейджора Женская теннисная ассоциация и Ассоциация теннисистов-профессионалов представили обновленные рейтинги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Соболенко сохранила вторую позицию в рейтинге WTA, Азаренко – 32-я-1

Кардинальных изменений в белорусской части не произошло. Полуфиналистка US Open Арина Соболенко сохранила за собой вторую позицию. Виктория Азаренко начинает новую неделю на 32-м месте. Фантастический прыжок совершила триумфатор Открытого чемпионата США. Представительница Великобритании Эмма Радукану поднялась со 150-й на 23-ю строку.

В мужской части лучшим из наших остается Илья Ивашко. Он 53-й. Из остальных итогов можно отметить первое в жизни попадание в топ-5 россиянина Андрея Рублева.

Соболенко сохранила вторую позицию в рейтинге WTA, Азаренко – 32-я-4

Вне конкуренции Новак Джокович. Но ему сейчас явно не позавидуешь. Только представьте, он мог стать первым теннисистом с 1969-го года, и всего четвертым в мировой истории, кто умудрился бы выиграть календарный «Большой шлем». Три виктории на грандслэмах у Новака были, последний трофей увел Даниил Медведев. К слову, после проигранного финала Джокович был оштрафован на 5 000 долларов за неспортивное поведение.

# Теннис # Арина Соболенко # Виктория Азаренко # Эмма Радукану # Илья Ивашко # Андрей Рублев # Новак Джокович # Даниил Медведев # Фотофакт

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