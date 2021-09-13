«Я очень люблю разыгрывать вратаря, у меня получается». Вот как дети тренируются в Смолевичской СДЮШОР

Новости Беларуси. Юных чемпионов готовят в спортивных школах Минской области. В них воспитываются почти 5,5 тысячи детей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В Смолевичском районе функционирует одна детско-юношеская спортшкола, где тренируют 320 юных спортсменов по нескольким направлениям – футбол, хоккей на траве, вольная борьба, тяжелая атлетика. Подробнее – в материале Анны Куртасовой.

С самого утра в центре физической культуры, спорта и туризма Смолевичского района занимаются дети. Здесь популярен хоккей на траве. Тренирует их молодой преподаватель Екатерина Любутина. Есть несколько групп – от начинающих до тех, кто старше и опытнее. Занятия проходят три и даже шесть раз в неделю.

Екатерина Любутина, старший тренер по хоккею на траве Смолевичской СДЮШОР:

Интересно наблюдать за ними, кто как растет и как развивается. Во-первых, я пришла на группу, которая сейчас у меня самая старшая, и за два года уже видишь их результаты, действительно радуешься. Есть дети, которым ты сказал – они сразу четко выполняют, а есть дети, к которым нужен подход.