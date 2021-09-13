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На чемпионате мира в Польше белорусские воднолыжники установили три мировых рекорда

13 сентября 2021 14:30
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Новости Беларуси. В Польше состоялся чемпионат мира по воднолыжному спорту за электротягой. За три соревновательных дня белорусы завоевали 18 медалей различного достоинства, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На чемпионате мира в Польше белорусские воднолыжники установили три мировых рекорда-1

Золото выиграли Анна Стрельцова и Илья Лобкович в фигурном катании, Ирина Турец и Артем Морозов в прыжках с трамплина. Также в нашей медальной копилке шесть серебряных и шесть бронзовых наград. Кроме этого, наша сборная заняла первое общекомандное место и установила три мировых рекорда.

На чемпионате мира в Польше белорусские воднолыжники установили три мировых рекорда-4

Утвержден уже результат Ирины Турец – 51,4 метра в прыжках с трамплина, также на рассмотрении и два рекорда в фигурном катании.

# Спортивные соревнования # Анна Стрельцова # Илья Лобкович # Ирина Турец # Артём Морозов # Фотофакт

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