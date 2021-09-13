На чемпионате мира в Польше белорусские воднолыжники установили три мировых рекорда

Новости Беларуси. В Польше состоялся чемпионат мира по воднолыжному спорту за электротягой. За три соревновательных дня белорусы завоевали 18 медалей различного достоинства, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Золото выиграли Анна Стрельцова и Илья Лобкович в фигурном катании, Ирина Турец и Артем Морозов в прыжках с трамплина. Также в нашей медальной копилке шесть серебряных и шесть бронзовых наград. Кроме этого, наша сборная заняла первое общекомандное место и установила три мировых рекорда.