Четыре шайбы за период. Минское «Динамо» дома обыграло «АК Барс»

Новости Беларуси. Минское «Динамо» дома обыграло «АК Барс» – 5:2. В первом периоде «зубры» хорошо играли в большинстве – 1:0, а во втором дали возможность сопернику вернуться в игру – 1:2, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В перерыве в раздевалке «динамовцы» обсудили свои ошибки и план на следующую двадцатиминутку. После чего вышли на лед и поразили ворота соперника, забив четыре шайбы. Тем самым подопечные Крэйга Вудкрофта показали отличную командную игру.