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Четыре шайбы за период. Минское «Динамо» дома обыграло «АК Барс»

13 сентября 2021 12:23
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Новости Беларуси. Минское «Динамо» дома обыграло «АК Барс» – 5:2. В первом периоде «зубры» хорошо играли в большинстве – 1:0, а во втором дали возможность сопернику вернуться в игру – 1:2, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Четыре шайбы за период. Минское «Динамо» дома обыграло «АК Барс»-1

В перерыве в раздевалке «динамовцы» обсудили свои ошибки и план на следующую двадцатиминутку. После чего вышли на лед и поразили ворота соперника, забив четыре шайбы. Тем самым подопечные Крэйга Вудкрофта показали отличную командную игру.

Четыре шайбы за период. Минское «Динамо» дома обыграло «АК Барс»-4

Следующий матч «зубры» проведут на выезде 18 сентября против команды «Салават Юлаев».

# Хоккей Беларуси # Крэйг Вудкрофт # Фотофакт

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