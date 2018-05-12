Соболенко прошла первый круг квалификации женского турнира WTA в Риме

Новости Беларуси. Егор Герасимов отпраздновал викторию на турнире серии Челенджер в Узбекистане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В финале белорусский теннисист одолел еще одного нашего соотечественника Сергея Бетова: 7:6 в первом сете и при счете 2:0 во втором Бетов отказался от продолжения борьбы.

Тем временем в Риме проходит квалификация женского турнира WTA. Первый круг отбора успешно преодолела Арина Соболенко, а вот Александра Саснович уступила в двух сетах немке Моне Бартель.