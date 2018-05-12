Сборная Беларуси проиграла австрийцам и вылетела из элитного дивизиона ЧМ

Новости Беларуси. Белорусская хоккейная сборная прощается с элитой, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

12 мая в решающем для себя матче Чемпионата мира наша команда уступила австрийцам и лишилась шансов подняться в группе выше последнего места. 1:0 в пользу соперника в первом периоде, а после второго счет уже был разгромным 4:0. Эти же цифры сохранились и до финальной сирены.

Ранее в ходе игрового дня в нашей группе шведы в овертайме переиграли словаков, а позже пройдет поединок между россиянами и швейцарцами.