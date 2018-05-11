Кто самый сильный? В Любани прошёл чемпионат по пауэрлифтингу

Новости Беларуси. В Любани «мерились силой». Здесь прошел республиканский чемпионат по пауэрлифтингу, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Это направление спорта – смесь тяжелой атлетики и бодибилдинга. Около 50 спортсменов со всей страны приехали определить, кто самый сильный богатырь. Класс показали все. Даже те, кто в этом деле только новичок.