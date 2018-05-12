Губернатор Витебской области показал лучший результат в Европе на турнире по жимовому двоеборью: видеофакт

Новости Беларуси. «Славянский кубок» собрал в Витебске около 150 спортсменов из Беларуси, России, Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Турнир по жимовому двоеборью пользуется все большей популярностью. В этой спортивной дисциплине атлеты выполняют два упражнения со штангой лежа. Соревнования обслуживает высококвалифицированная бригада судей международной категории.

Вадим Ложечкин, судья турнира «Славянский кубок-2018»: Уровень международных соревнований достойный. Не хуже, чем в Европе или мире на соответствующих соревнованиях. Организация хорошая, оборудование великолепное, профессиональный состав судейской бригады, ассистентов, ассистентов.

Алексей Гут, участник турнира «Славянский кубок-2018»: Атмосфера спортивная здесь вдохновляет на то, чтобы продолжать спортом заниматься. Своих работников на предприятии подстегивать на это, детей своих.

В первом из упражнений из трех попыток учитывается лучший результат. Во втором подходе атлет жмет штангу максимальное количество раз в своей категории. Здесь не обошлось без рекордов: губернатор Витебской области Николай Шерстнев показал лучшее достижение в Европе – 172,5 килограмма. И выжал 100-килограммовую штангу 25 раз.

Андрей Арямнов, олимпийский чемпион по тяжелой атлетике:

Это вызов самому себе, эксперимент. Я не знаю, что от себя ожидать, но это второй старт, и я уже примерно знаю, что нужно исправить, какие ошибки.

«Славянский кубок» проходит уже во второй раз. И претендует на статус одного из самых престижных спортивных состязаний по пауэрлифтингу в Европе.