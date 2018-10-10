Соболенко обыграла Линнет и вышла в 1/4 турнира в Тяньцзине

Новости Беларуси. Продолжает свое удачное выступление в китайском Тяньцзине Арина Соболенко. Второй матч сложился для нее гораздо легче, нежели первый, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Теннис. Арина Соболенко стала 11-й ракеткой мира

Во втором круге Соболенко без особых проблем разобралась с Магдой Линнет из Польши. Матч продолжался чуть более часа. Первый сет завершился при огромном преимуществе Арины 6:1. Во второй партии Линнет смогла немного навязать борьбу Соболенко, но белоруска все равно довела дело до победы 6:3.