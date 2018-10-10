«Колоссальный опыт во взаимодействии»: что даёт работа волонтёром на II Европейских играх и в чём она состоит

Новости Беларуси. БГУ начал подготовку специалистов, которые смогут на высоком уровне организовать международные, в том числе спортивные, мероприятия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В нашей стране ежегодно проходят десятки крупных фестивалей и чемпионатов. Они-то и продиктовали спрос на специалистов нового поколения. К слову, сейчас активно идет подготовка ко II Европейским играм. То, каким увидят и запомнят Минск гости, во многом зависит и от волонтеров в том числе. Продолжит корреспондент Камилла Шах.

Камилла Шах, СТВ:

Одна из арен II Европейских игр – Дворец спорта «Уручье». Летом 2019 года здесь пройдут соревнования по боксу. Но в эти дни проводится так называемый тестовый турнир. Он дает возможность и спортсменам, и волонтерам отточить свое мастерство.

Объявление о наборе волонтеров Асия увидела в университете. Решила, что для ее английского и немецкого лучшей практики и быть не может. Новые друзья и бесценный опыт шли бонусом. Сегодня она – помощник судей. Но планку ставит себе повыше.

Асия Бинетова, волонтер:

В идеале это, конечно, позиция атташе. Поскольку здесь будет взаимодействие с командой, со спортсменами, и это принесет мне колоссальный опыт и в лингвистической сфере, и вообще во взаимодействии.

Помогать в проведении II Европейских игр будут 8000 волонтеров. Но заявок к середине октября уже более 11 тысяч. Кроме белорусов, анкеты присылают люди разных возрастов, специальностей и национальностей из более чем полусотни стран. Выдержать конкурс смогут только самые опытные.

Мария всего за год волонтерства успела поработать не только на внутренних соревнованиях, но даже съездила в Россию на чемпионат мира по футболу. Выделить время на интервью ей было сложно, ведь каждую минуту раздаются вопросы от менее опытных волонтеров: где достать воду спортсменам? Где находятся весы для взвешивания?

Мария Серякова, волонтер:

Мы учимся быть хорошими менеджерами, мы учимся быть организованными, очень ответственными. После волонтерства тебе хочется развиваться, тебе хочется что-то делать, тебе хочется ехать куда-то. Для меня просто волонтерство – это то, что приносит мне удовлетворение.

У волонтеров на выбор более 20 направлений. Можно встречать команды в аэропорту, сопровождать спортсменов на допинг-контроль, организовывать их досуг. Для добровольцев без знания языка подойдет направление «сервисы для зрителей». Задача – приветствовать болельщиков, сделать их пребывание на трибунах максимально комфортным.

Надежда Анисовец, менеджер по работе с волонтерами фонда «Дирекция II Европейских игр – 2019»:

Люди, которым важно практиковать иностранный язык, они попадают либо в лингвистическое обеспечение, либо в ассистенты национальных олимпийских комитетов. Есть медицинское обеспечение. То есть если ты волонтер-медик, если ты хочешь посмотреть, как работает спортивная медицина, что такое спортивные травмы – то тебе, конечно, прямая дорога в медицинское обеспечение.

Беларусь все чаще становится площадкой для крупных спортивных и культурных праздников. Но если с волонтерами проблем не возникает, то для решения некоторых организационных вопросов приходится привлекать зарубежных специалистов.

Так, 9 октября стало известно, что церемонии открытия и закрытия II Европейских игр берет на себя команда Игоря Крутого. Игорь Крутой: для подготовки церемоний Европейских игр в Минске мне придется изучить историю Беларуси Тем временем в БГУ с сентября уже готовят магистрантов по новой специальности «менеджмент массовых событийных мероприятий». НОК одним из первых заговорил о востребованности таких профессионалов.

Леонид Гайдукевич, заведующий кафедрой международного туризма ФМО БГУ:

Мы эту специальность открыли не только для спортивного направления, а более широкого толкования, как массовые событийные мероприятия. Потому что сегодня у нас в республике, насколько известно, проводятся различного рода и фестивали, и деловые встречи, развивается MICE-туризм и другие направления, что требует специалистов, которые могли бы грамотно организовать этот процесс и управлять им.