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Минскому стадиону «Динамо» присвоена четвертая категория УЕФА

10 октября 2018 13:48
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Новости Беларуси. Минскому стадиону «Динамо» присвоена четвертая категория УЕФА, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Минскому стадиону «Динамо» присвоена четвертая категория УЕФА-1

Это позволяет проводить матчи Лиги наций, квалификации чемпионатов мира и Европы с участием национальных сборных, а также поединки групповых стадий и плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Отметим, что в Беларуси два стадиона имеют четвертую категорию УЕФА: столичное «Динамо» и «Борисов-Арена».

# Легкая атлетика # Фотофакт

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