Минскому стадиону «Динамо» присвоена четвертая категория УЕФА

Это позволяет проводить матчи Лиги наций, квалификации чемпионатов мира и Европы с участием национальных сборных, а также поединки групповых стадий и плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Отметим, что в Беларуси два стадиона имеют четвертую категорию УЕФА: столичное «Динамо» и «Борисов-Арена».