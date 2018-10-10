Новости Беларуси. Минскому стадиону «Динамо» присвоена четвертая категория УЕФА, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Минскому стадиону «Динамо» присвоена четвертая категория УЕФА, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Это позволяет проводить матчи Лиги наций, квалификации чемпионатов мира и Европы с участием национальных сборных, а также поединки групповых стадий и плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы.
Отметим, что в Беларуси два стадиона имеют четвертую категорию УЕФА: столичное «Динамо» и «Борисов-Арена».