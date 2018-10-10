«Надо психологически выдержать». Солигорский ВК «Шахтёр» готовится сразиться с немецким «Франкфуртом» в Лиге чемпионов

Подопечные Виктора Бекши тренируются не покладая рук, тем более что до матча остается меньше суток. Соперник не из простых, но победа «горняков» в Суперкубке Беларуси и удачный старт в чемпионате страны вселяют надежду в благоприятный исход дуэли и с «Франкфуртом». Ну а боеспособный состав и тактика на игру уже давно готовы.

Виктор Бекша, главный тренер ВК «Шахтер»:

Надо психологически выдержать, надо принять подачу, надо здорово самим сыграть на блоке в защите. Если мы это сделаем, то всё у нас сложится хорошо.

У них высокие центральные: 2.10, 2.11. На высоких мячах с ними будем тяжело бороться. Для этого нам надо сыграть быстро в края. В первую очередь, довести мяч на сетку, сыграть первым темпом.

Матч «Шахтера» и «Франкфурта» состоится 10 октября в столичном Дворце спорта, старт поединка в 18.00.