Соболенко обыграла Азаренко в парном матче турнира в Майами
Новости Беларуси. Соболенко и Мертенс одолели в полуфинале турнира WTA Premier Mandatory в Майами Азаренко и Барти.
Для белорусок это было первое настоящее противостояние. В первом сете Арина (парный рейтинг – 34 WTA) и Элизе (10 WTA) начали довольно неубедительно, проиграв три гейма, но затем смогли сравнять счёт. Далее Виктория (158 WTA) и Эшли (6 WTA) снова вышли вперёд – 5:3.
Фото: Jimmie48 Photography
Видя, что ситуация не самая лучшая, тренер Мертенс посоветовал ей и Соболенко затягивать розыгрыш и больше давить на Барти, которая устала после выступления в одиночном разряде. Вероятно, совет помог, потому что белорусско-бельгийский дуэт сумел дойти до тай-брейка, а там уже Арина и Элизе дожали противниц – 7:6 (8:6).
Неудача в первом сете явно повлияла на белорусско-бельгийский дуэт, поскольку Виктория и Эшли позволили противницам завладеть преимуществом – 1:3. После этого спортсменки собрались и начали догонять, выровняв счёт на 5:5. Однако Соболенко и Мертенс не хотели рисковать продлением встречи до третьего сета, поэтому вложили все силы в последние два гейма, выиграв со счётом 7:5.
Фото: Jimmie48 Photography
Выиграв напряжённый матч, Арина и Элизе исполнили «танец Рассела». В финале им будет противостоять китайско-австралийская пара – Чжан Шуай и Саманта Стосур.
В 2019 году обе белоруски уже взяли по парному титулу. Соболенко и Мертенс выиграли турнир в Индиан-Уэллсе.
Азаренко и Чжэн Сайсай стали лучшими на турнире в Акапулько – подробнее здесь.