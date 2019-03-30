Соболенко обыграла Азаренко в парном матче турнира в Майами

Для белорусок это было первое настоящее противостояние. В первом сете Арина (парный рейтинг – 34 WTA) и Элизе (10 WTA) начали довольно неубедительно, проиграв три гейма, но затем смогли сравнять счёт. Далее Виктория (158 WTA) и Эшли (6 WTA) снова вышли вперёд – 5:3.

Видя, что ситуация не самая лучшая, тренер Мертенс посоветовал ей и Соболенко затягивать розыгрыш и больше давить на Барти, которая устала после выступления в одиночном разряде. Вероятно, совет помог, потому что белорусско-бельгийский дуэт сумел дойти до тай-брейка, а там уже Арина и Элизе дожали противниц – 7:6 (8:6).

Неудача в первом сете явно повлияла на белорусско-бельгийский дуэт, поскольку Виктория и Эшли позволили противницам завладеть преимуществом – 1:3. После этого спортсменки собрались и начали догонять, выровняв счёт на 5:5. Однако Соболенко и Мертенс не хотели рисковать продлением встречи до третьего сета, поэтому вложили все силы в последние два гейма, выиграв со счётом 7:5.