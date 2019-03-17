Арина Соболенко выиграла парный турнир в Индиан-Уэллсе
Новости Беларуси. Очередным трофеем пополнилась копилка белорусской теннисистки Арины Соболенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наша спортсменка взяла парный разряд на турнире в Индиан-Уэллсе, призовой фонд которого почти 9 миллионов долларов.
В финале Соболенко вместе с бельгийкой Элизе Мертенс переиграла дуэт Катерина Синякова/Барбара Крейчикова. Победа оказалась очень уверенной, счет по партиям – 6:3, 6:2.
Отметим, это первый совместный титул для нашего дуэта. А для белоруски это и вовсе первый успех в парном разряде. Вдвойне приятно, что он случился на таком статусном турнире.