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Азаренко и Сайсай взяли парный титул на турнире в Акапулько

03 марта 2019 07:40
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Новости Беларуси. Виктория Азаренко завоевала парный титул на турнире в Акапулько. Это первый выигранный турнир белорусской теннисистки с тех пор, как она стала матерью.  

Компаньоном Виктории в матче парного разряда была китаянка Чжэн Сайсай. В финале им противостояли американка Дезире Кравчик и мексиканка Джулиана Олмос. В двухсетовом поединке белорусско-китайский дуэт одолел противниц со счётом 6:1, 6:2.  

«Вся эта неделя прошла для меня в поездках, поэтому я рада, что стою здесь с трофеем. Это мой первый титул с тех пор, как я стала мамой, поэтому он – особенный», – приводит слова Азаренко WTA.  

Азаренко вышла в финал парного разряда турнира в Акапулько  

Азаренко и Сайсай взяли парный титул на турнире в Акапулько-1

Фото: WTA  

«Для меня это хорошая неделя, особенно завоевание парного титула вместе с Азаренко, которая является игроком мирового уровня. Я многому научилась у неё, и благодарна ей за то, что она сыграла со мной», – поделилась впечатлениями Сайсай.  

Для Чжэн это 4 парный титул и первый за четыре года. Для Азаренко это седьмой парный титул в турнирах WTA. Шестой был выигран 31 июля 2011 года в американском Стэнфорде вместе с россиянкой Марией Кириленко. К слову, 31 июля у Виктории день рождения.  

Азаренко также играла в одиночном разряде турнира в Акапулько, но проиграла в четвертьфинале. 

В трёхсетовом матче белоруску победила София Кенин – подробности здесь.  

# Теннис # Чжэн Сайсай # Виктория Азаренко

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