Азаренко и Сайсай взяли парный титул на турнире в Акапулько

Новости Беларуси. Виктория Азаренко завоевала парный титул на турнире в Акапулько. Это первый выигранный турнир белорусской теннисистки с тех пор, как она стала матерью.
Компаньоном Виктории в матче парного разряда была китаянка Чжэн Сайсай. В финале им противостояли американка Дезире Кравчик и мексиканка Джулиана Олмос. В двухсетовом поединке белорусско-китайский дуэт одолел противниц со счётом 6:1, 6:2.
«Вся эта неделя прошла для меня в поездках, поэтому я рада, что стою здесь с трофеем. Это мой первый титул с тех пор, как я стала мамой, поэтому он – особенный», – приводит слова Азаренко WTA.
Азаренко вышла в финал парного разряда турнира в Акапулько
«Для меня это хорошая неделя, особенно завоевание парного титула вместе с Азаренко, которая является игроком мирового уровня. Я многому научилась у неё, и благодарна ей за то, что она сыграла со мной», – поделилась впечатлениями Сайсай.
Для Чжэн это 4 парный титул и первый за четыре года. Для Азаренко это седьмой парный титул в турнирах WTA. Шестой был выигран 31 июля 2011 года в американском Стэнфорде вместе с россиянкой Марией Кириленко. К слову, 31 июля у Виктории день рождения.
Азаренко также играла в одиночном разряде турнира в Акапулько, но проиграла в четвертьфинале.
В трёхсетовом матче белоруску победила София Кенин – подробности здесь.