Азаренко и Сайсай взяли парный титул на турнире в Акапулько

Новости Беларуси. Виктория Азаренко завоевала парный титул на турнире в Акапулько. Это первый выигранный турнир белорусской теннисистки с тех пор, как она стала матерью.

Компаньоном Виктории в матче парного разряда была китаянка Чжэн Сайсай. В финале им противостояли американка Дезире Кравчик и мексиканка Джулиана Олмос. В двухсетовом поединке белорусско-китайский дуэт одолел противниц со счётом 6:1, 6:2.

«Вся эта неделя прошла для меня в поездках, поэтому я рада, что стою здесь с трофеем. Это мой первый титул с тех пор, как я стала мамой, поэтому он – особенный», – приводит слова Азаренко WTA.

Азаренко вышла в финал парного разряда турнира в Акапулько