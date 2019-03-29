Елена Светличная на ЧБ по синхронному плаванию: «Групповые программы ещё нужно доработать»

Новости Беларуси. Продолжается чемпионат Беларуси по синхронному плаванию, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В произвольной сольной программе 29 марта равных не было 17-летней Василине Хондошко. Второй стала Вера Буцель, третья – Анна Ковцун.
Новости Беларуси. Продолжается чемпионат Беларуси по синхронному плаванию, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В произвольной сольной программе 29 марта равных не было 17-летней Василине Хондошко. Второй стала Вера Буцель, третья – Анна Ковцун.
После сольных выступлений стартовала произвольная программа у дуэтов. Второе золото завоевала пара Хондошко-Кудаева (накануне они были лучшими в технической программе). После одиночных медалей Анна Ковцун и Вера Буцель в дуэте завоевали серебро, с бронзой – Ксения Кулешова и Александра Высоцкая.
Вместе со спортсменками из национальной сборной соревновались и совсем юные пловчихи. Самые младшие – 2007 года рождения.
Василиса Воронец, участница соревнований:
Вообще мы образовали дуэт где-то месяца два назад, то есть это наш третий или четвертый выход вместе. Мы готовились. Постараемся сделать все, что сможем.
Елена Светличная, председатель Белорусской федерации синхронного плавания:
Данный старт является просмотрово-отборочным для попадания в национальную команду, потому что у нас сменился состав и многие спортсменки конкурируют за попадание в команды.
Мы увидели отличные выступления наших спортсменок в дуэтных программах, в сольных программах. Групповые программы еще нужно доработать, потому что есть нюансы, есть, к чему стремиться.
Чемпионат Беларуси по синхронному плаванию завершится 30 марта произвольной программой у групп.