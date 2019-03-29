Устав БФСО «Динамо»: рассказываем, что изменилось

Новости Беларуси. Изменения в устав белорусского физкультурно-спортивного общества «Динамо» были приняты 29 марта на 24 внеочередной конференции, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Дополнения коснулись в основном государственно значимых задач, а точнее, развития служебно-прикладных видов спорта, сотрудничества с международными спортивными и спортивно-профессиональными организациями, а также подготовки резерва. Упор сделан на взаимодействие с уполномоченными государственными органами. «Динамо» должно быть флагманом во всех спортивных дисциплинах.

Вадим Путьков, первый заместитель председателя центрального совета БФСО «Динамо»:

БФСО «Динамо» развивает 11 служебно-прикладных видов спорта. Это и снайперская стрельба, стрельба из табельного оружия, самозащита без оружия, рукопашный бой и многие другие.

Мы хотим выступать еще лучше, чтобы наши спортсмены в перспективе выступали еще и в олимпийских видах, и так же успешно выступили на II Европейских играх.