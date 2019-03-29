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Устав БФСО «Динамо»: рассказываем, что изменилось

29 марта 2019 21:32
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Новости Беларуси. Изменения в устав белорусского физкультурно-спортивного общества «Динамо» были приняты 29 марта на 24 внеочередной конференции, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Устав БФСО «Динамо»: рассказываем, что изменилось-1

Дополнения коснулись в основном государственно значимых задач, а точнее, развития служебно-прикладных видов спорта, сотрудничества с международными спортивными и спортивно-профессиональными организациями, а также подготовки резерва. Упор сделан на взаимодействие с уполномоченными государственными органами. «Динамо» должно быть флагманом во всех спортивных дисциплинах.

Устав БФСО «Динамо»: рассказываем, что изменилось-3

Вадим Путьков, первый заместитель председателя центрального совета БФСО «Динамо»:
БФСО «Динамо» развивает 11 служебно-прикладных видов спорта. Это и снайперская стрельба, стрельба из табельного оружия, самозащита без оружия, рукопашный бой и многие другие.

Мы хотим выступать еще лучше, чтобы наши спортсмены в перспективе выступали еще и в олимпийских видах, и так же успешно выступили на II Европейских играх.

Устав БФСО «Динамо»: рассказываем, что изменилось-5

Бесспорно в ракурсе организации предстоящий мультифорум в Минске. Сегодня спортсменам-динамовцам обеспечена всесторонняя подготовка для успешного выступления на вторых Европейских играх.

Устав БФСО «Динамо»: рассказываем, что изменилось-7
# Белорусские спортсмены # Вадим Путьков # Фотофакт

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