«Будет около 400 спортсменов»: Минск готовится к ЧЕ по муай-тай

Новости Беларуси. Минск в 2019 году примет чемпионат Европы по муай-тай, сообщили в программе «СТВ-Спорт». С 4 по 11 ноября в белорусской столице соберутся сильнейшие файтеры континента, которые поспорят за награды в трех категориях: взрослые, до 23 лет, а также юниоры. Ожидается приезд лучших бойцов из 40 стран, всего более 400 человек.

Юрий Караев, председатель Белорусской федерации кикбоксинга и таиландского бокса:

Будет около 400 спортсменов из стран Европы. Количество гостей, наверное, можно умножить еще на десяток – около 4000. Люди посмотрят нашу республику, нашу столицу в хорошее, прекрасное время года, которое у нас будет – в ноябре.

Я думаю, что уже как раз отойдут эмоции от Европейских игр и любителям спорта опять захочется зрелищ. А я уверен, что зрелищнее тайского бокса тяжело найти спорт.