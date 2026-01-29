Сколько пара должна встречаться до брака? Вот что думают минчане

ГПК: более 250 грузовиков ожидают въезда в Литву

По информации ведомства, перед пунктами пропуска «Мядининкай» и «Шальчининкай» скопились 180 и 70 грузовиков соответственно. При этом отмечается, что службы сопредельных государств за сутки впустили из Беларуси 21% транспорта.