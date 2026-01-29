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Сколько пара должна встречаться до брака? Вот что думают минчане

29 января 2026 09:22
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Вероника Макаревич, корреспондент:
Сколько парень и девушка должны быть в отношениях, прежде чем пожениться?

Сколько пара должна встречаться до брака? Вот что думают минчане-2

Три года проверят отношения.

Сколько пара должна встречаться до брака? Вот что думают минчане-4

Если у кого-то серьезные намерения, за полгода можно все решить. 

А вот что ответили прохожие на вопрос, нравится ли им морозная белорусская зима – смотрите.

Сколько пара должна встречаться до брака? Вот что думают минчане-6

Чем больше ты проживешь, тем больше каких-то негативных моментов ты увидишь в процессе жизни. 

Сколько пара должна встречаться до брака? Вот что думают минчане-8

Никто никому ничего не должен!

Подробности смотрите в видео.

# Опрос # Брак и семья # Вероника Макаревич

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