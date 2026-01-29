Сколько пара должна встречаться до брака? Вот что думают минчане

Вероника Макаревич, корреспондент:
Сколько парень и девушка должны быть в отношениях, прежде чем пожениться?
Вероника Макаревич, корреспондент:
Сколько парень и девушка должны быть в отношениях, прежде чем пожениться?
Три года проверят отношения.
Если у кого-то серьезные намерения, за полгода можно все решить.
А вот что ответили прохожие на вопрос, нравится ли им морозная белорусская зима – смотрите.
Чем больше ты проживешь, тем больше каких-то негативных моментов ты увидишь в процессе жизни.
Никто никому ничего не должен!
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