Соболенко и Саснович вывели Беларусь в финальный турнир Кубка Федерации

Новости Беларуси. Белорусские теннисистки вышли в финальный турнир FedCup, одолев противниц из Нидерландов со счётом 3:2. 7 февраля Кики Бертенс (8 WTA) обыграла Александру Саснович (113 WTA), а Арина Соболенко (13 WTA) оказалась сильнее Аранчи Рус(77 WTA). 8 февраля Соболенко уступила Бертенс, а Саснович взяла верх над Рус.

Фото: twitter.com/fedcup

В решающем парном поединке, который прошёл на неудобном для белорусских спортсменок грунтовом покрытии, Арина и Александра одержали волевую победу в трёх сетах – 4:6, 6:3, 7:6 (10:8). Матч длился 2 часа 25 минут.

Фото: twitter.com/fedcup