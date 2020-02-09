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Соболенко и Саснович вывели Беларусь в финальный турнир Кубка Федерации

09 февраля 2020 07:53
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Новости Беларуси. Белорусские теннисистки вышли в финальный турнир FedCup, одолев противниц из Нидерландов со счётом 3:2. 

7 февраля Кики Бертенс (8 WTA) обыграла Александру Саснович (113 WTA), а Арина Соболенко (13 WTA) оказалась сильнее Аранчи Рус(77 WTA). 8 февраля Соболенко уступила Бертенс, а Саснович взяла верх над Рус. 

Соболенко и Саснович вывели Беларусь в финальный турнир Кубка Федерации-1

Фото: twitter.com/fedcup 

В решающем парном поединке, который прошёл на неудобном для белорусских спортсменок грунтовом покрытии, Арина и Александра одержали волевую победу в трёх сетах – 4:6, 6:3, 7:6 (10:8). Матч длился 2 часа 25 минут. 

Соболенко и Саснович вывели Беларусь в финальный турнир Кубка Федерации-4

Фото: twitter.com/fedcup 

Далее 14−19 апреля в Будапеште белорускам предстоит выступить в финальном турнире Кубка Федерации, куда проходят сборные 12 стран. 

В прошлом году сборной Беларуси не удалось попасть в финал FedCup. 

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# Теннис # Кики Бертенс # Александра Саснович # Арина Соболенко # Аранча Рус # Фотофакт

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