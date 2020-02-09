Соболенко и Саснович вывели Беларусь в финальный турнир Кубка Федерации
Новости Беларуси. Белорусские теннисистки вышли в финальный турнир FedCup, одолев противниц из Нидерландов со счётом 3:2.
7 февраля Кики Бертенс (8 WTA) обыграла Александру Саснович (113 WTA), а Арина Соболенко (13 WTA) оказалась сильнее Аранчи Рус(77 WTA). 8 февраля Соболенко уступила Бертенс, а Саснович взяла верх над Рус.
В решающем парном поединке, который прошёл на неудобном для белорусских спортсменок грунтовом покрытии, Арина и Александра одержали волевую победу в трёх сетах – 4:6, 6:3, 7:6 (10:8). Матч длился 2 часа 25 минут.
Далее 14−19 апреля в Будапеште белорускам предстоит выступить в финальном турнире Кубка Федерации, куда проходят сборные 12 стран.
В прошлом году сборной Беларуси не удалось попасть в финал FedCup.
В полуфинале спортсменки уступили теннисисткам из Австралии – здесь подробности.