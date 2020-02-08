Кубок Федерации. Беларусь сравняла счёт в матче с Нидерландами

Новости Беларуси. Сборная Беларуси по теннису продолжает выступление в Кубке Федерации. В Гааге наши спортсменки встречаются с соперницами из Нидерландов, сообщили в программе «СТВ-Спорт». После пятницы, 7 февраля, первого дня матча, счет в противостоянии был равным 1:1.

8 февраля на корт вышли первые номера команд, Арина Соболенко и Кики Бертенс. Несмотря на близкие позиции в мировом рейтинге (у белоруски 13-й, у нирдерландки 8-й), фавориткой все же считалась Бертенс. Главный козырь – грунтовый корт. Как показала встреча, белоруска так и не смогла приспособиться к манере игры соперницы и уступила, пусть и в борьбе, 4:6, 4:6.

Затем настал черед Александры Саснович и Аранчи Рус. Первый сет обернулся кошмаром – 0:6. Зато на второй белоруска собралась, и в партии, длившейся почти час, взяла верх 7:5. Это был переломный момент. Третий сет также выиграла белоруска 6:2.