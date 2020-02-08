В Минске завершился чемпионат Беларуси по стрельбе из лука в помещении. Итоги

Новости Беларуси. В Минске завершился чемпионат Беларуси по стрельбе из лука в помещении. На протяжении трех дней 130 лучников сражались за звание чемпионов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

8 февраля были разыграны все восемь комплектов наград. В блочном луке лучшим у мужчин стал Максим Бань, первая среди женщин – Марина Цуканова. Кстати, этот дуэт лучший и у смешанных команд.

Марина Цуканова, чемпионка Беларуси по стрельбе из блочного лука:

Все соперники достаточно сложные, и никогда не знаешь, как будут стреляться ребята, которые стреляли квалификацию, как они будут в дуэлях. Это всегда лотерея, и очень сложно что-то понять. Поэтому стреляешь максимально как можешь ты.

Выиграла чемпионат Республики Беларусь, для меня это победа личная. Давно шла к этому, поэтому я собой горжусь.