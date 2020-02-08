В Минске завершился чемпионат Беларуси по стрельбе из лука в помещении. Итоги

Новости Беларуси. В Минске завершился чемпионат Беларуси по стрельбе из лука в помещении. На протяжении трех дней 130 лучников сражались за звание чемпионов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. В Минске завершился чемпионат Беларуси по стрельбе из лука в помещении. На протяжении трех дней 130 лучников сражались за звание чемпионов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
8 февраля были разыграны все восемь комплектов наград. В блочном луке лучшим у мужчин стал Максим Бань, первая среди женщин – Марина Цуканова. Кстати, этот дуэт лучший и у смешанных команд.
Марина Цуканова, чемпионка Беларуси по стрельбе из блочного лука:
Все соперники достаточно сложные, и никогда не знаешь, как будут стреляться ребята, которые стреляли квалификацию, как они будут в дуэлях. Это всегда лотерея, и очень сложно что-то понять. Поэтому стреляешь максимально как можешь ты.
Выиграла чемпионат Республики Беларусь, для меня это победа личная. Давно шла к этому, поэтому я собой горжусь.
Далее бороться за медали вышли представители классического лука. В этой олимпийской дисциплине между собой конкурировали около 100 спортсменов, до личных дуэлей дошли по четыре сильнейших у мужчин и женщин. Чемпионом страны стал Станислав Барлюгов, чемпионкой – Карина Козловская. В финале она была сильнее Карины Деминской 6:4.
Карина Козловская, чемпионка Беларуси по стрельбе из классического лука:
У меня сегодня было три финала, и все золотые медали. Поначалу было спокойно, а к концу уже стало немножко волнительно. Как-то во втором за микс мы не совсем справились, заняли второе место. Поэтому было такое маленькое волнение. Но серии были очень тяжелые, потому что борьба 30х30 сама по себе очень тяжелая. Когда идет одна за одним, в конце волнение только накапливается.
Уже 10 февраля у национальной команды стартует учебно-тренировочный сбор, далее в расписании – Кубок Федерации, который примет Брест.