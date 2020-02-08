Прямой эфир

В Минске завершился чемпионат Беларуси по стрельбе из лука в помещении. Итоги

08 февраля 2020 18:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Минске завершился чемпионат Беларуси по стрельбе из лука в помещении. На протяжении трех дней 130 лучников сражались за звание чемпионов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В Минске завершился чемпионат Беларуси по стрельбе из лука в помещении. Итоги-1

8 февраля были разыграны все восемь комплектов наград. В блочном луке лучшим у мужчин стал Максим Бань, первая среди женщин – Марина Цуканова. Кстати, этот дуэт лучший и у смешанных команд.

В Минске завершился чемпионат Беларуси по стрельбе из лука в помещении. Итоги-4

Марина Цуканова, чемпионка Беларуси по стрельбе из блочного лука:
Все соперники достаточно сложные, и никогда не знаешь, как будут стреляться ребята, которые стреляли квалификацию, как они будут в дуэлях. Это всегда лотерея, и очень сложно что-то понять. Поэтому стреляешь максимально как можешь ты.

Выиграла чемпионат Республики Беларусь, для меня это победа личная. Давно шла к этому, поэтому я собой горжусь.

В Минске завершился чемпионат Беларуси по стрельбе из лука в помещении. Итоги-7

Далее бороться за медали вышли представители классического лука. В этой олимпийской дисциплине между собой конкурировали около 100 спортсменов, до личных дуэлей дошли по четыре сильнейших у мужчин и женщин. Чемпионом страны стал Станислав Барлюгов, чемпионкой – Карина Козловская. В финале она была сильнее Карины Деминской 6:4.

В Минске завершился чемпионат Беларуси по стрельбе из лука в помещении. Итоги-10

Карина Козловская, чемпионка Беларуси по стрельбе из классического лука:
У меня сегодня было три финала, и все золотые медали. Поначалу было спокойно, а к концу уже стало немножко волнительно. Как-то во втором за микс мы не совсем справились, заняли второе место. Поэтому было такое маленькое волнение. Но серии были очень тяжелые, потому что борьба 30х30 сама по себе очень тяжелая. Когда идет одна за одним, в конце волнение только накапливается.

В Минске завершился чемпионат Беларуси по стрельбе из лука в помещении. Итоги-13

Уже 10 февраля у национальной команды стартует учебно-тренировочный сбор, далее в расписании – Кубок Федерации, который примет Брест.

В Минске завершился чемпионат Беларуси по стрельбе из лука в помещении. Итоги-16

# Спортивные соревнования # Марина Цуканова # Карина Козловская # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Понимают, что будут заниматься профессиональным спортом». В Минске прошёл 2-й тур юношеского первенства страны по шахматам
08 февраля 2020 18:29

«Понимают, что будут заниматься профессиональным спортом». В Минске прошёл 2-й тур юношеского первенства страны по шахматам

Александра Романовская завоевала золото этапа КМ по фристайлу в США
08 февраля 2020 08:19

Александра Романовская завоевала золото этапа КМ по фристайлу в США

Организаторы Minsk Triathlon-2020: «Это очень честный вид спорта»
07 февраля 2020 21:39

Организаторы Minsk Triathlon-2020: «Это очень честный вид спорта»