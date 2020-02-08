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Александра Романовская завоевала золото этапа КМ по фристайлу в США

08 февраля 2020 08:19
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Новости Беларуси. Белорусская фристайлистка Александра Романовская выиграла золото в акробатике на КМ в американском горнолыжном курорте Дир-Вэлли. 

Романовская набрала 106,74 балла, обеспечив себе отрыв более чем на 20 баллов. Серебро взяла американская спортсменка Меган Ник (83,89), третью строчку заняла австралийка Эбби Уилкокс (81,78). 

Александра Романовская: «Фристайл делает меня счастливой» 

Александра Романовская завоевала золото этапа КМ по фристайлу в США-1

Фото: twitter.com/FISfreestyle 

Ещё одна белорусская спортсменка расположилась на 13 месте с результатом 72,45 балла. 

Среди мужчин первые места взяли россиянин Максим Буров (139,00), швейцарец Ноэ Рот (126,91) и ещё один российский спортсмен Илья Буров (123,98). 

Из белорусских спортсменов лучшим стал Максим Густик (91,01), занявший седьмое место. Павел Дик и Дмитрий Мазуркевич находятся на 14 и 24 строчках соответственно. 

Александра Романовская завоевала золото этапа КМ по фристайлу в США-4

Фото: twitter.com/FISfreestyle 

Напомним, в декабре 2019 года Романовская выиграла серебро на этапе КМ в Китае.

Спортсменка набрала 93,44 балла – здесь подробности

# Фристайл # Александра Романовская # Меган Ник # Эбби Уилкокс # Максим Буров # Ноэ Рот # Илья Буров # Максим Густик # Павел Дик # Дмитрий Мазуркевич # Фотофакт

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