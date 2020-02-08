Александра Романовская завоевала золото этапа КМ по фристайлу в США

Новости Беларуси. Белорусская фристайлистка Александра Романовская выиграла золото в акробатике на КМ в американском горнолыжном курорте Дир-Вэлли. Романовская набрала 106,74 балла, обеспечив себе отрыв более чем на 20 баллов. Серебро взяла американская спортсменка Меган Ник (83,89), третью строчку заняла австралийка Эбби Уилкокс (81,78). Александра Романовская: «Фристайл делает меня счастливой»

Фото: twitter.com/FISfreestyle

Ещё одна белорусская спортсменка расположилась на 13 месте с результатом 72,45 балла. Среди мужчин первые места взяли россиянин Максим Буров (139,00), швейцарец Ноэ Рот (126,91) и ещё один российский спортсмен Илья Буров (123,98). Из белорусских спортсменов лучшим стал Максим Густик (91,01), занявший седьмое место. Павел Дик и Дмитрий Мазуркевич находятся на 14 и 24 строчках соответственно.

Фото: twitter.com/FISfreestyle