Кубок Федерации. Саснович проиграла Бертенс, а Соболенко победила Аранчу Рус

Новости Беларуси. День Х настал: сборная Беларуси стартовала в обновленном Кубке Федерации, сообщили в программе «СТВ-Спорт». За выход в финальную часть турнира наши девушки в квалификации мировой группы сражаются с представительницами Нидерландов. В сегодняшней программе значились два одиночных поединка.

Первыми на корт в Гааге вышли Александра Саснович и 8-я ракетка мира Кики Бертенс. Белоруска взяла первый сет – 7:6, однако во втором и третьем Бертенс было не остановить – 6:2, 6:1.