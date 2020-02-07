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Кубок Федерации. Саснович проиграла Бертенс, а Соболенко победила Аранчу Рус

07 февраля 2020 20:13
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Новости Беларуси. День Х настал: сборная Беларуси стартовала в обновленном Кубке Федерации, сообщили в программе «СТВ-Спорт». За выход в финальную часть турнира наши девушки в квалификации мировой группы сражаются с представительницами Нидерландов. В сегодняшней программе значились два одиночных поединка.    

Кубок Федерации. Саснович проиграла Бертенс, а Соболенко победила Аранчу Рус -1

Первыми на корт в Гааге вышли Александра Саснович и 8-я ракетка мира Кики Бертенс. Белоруска взяла первый сет – 7:6, однако во втором и третьем Бертенс было не остановить – 6:2, 6:1.   

Кубок Федерации. Саснович проиграла Бертенс, а Соболенко победила Аранчу Рус -4

Затем настал черед первой ракетки нашей команды Арины Соболенко и Аранчи Рус из Нидерландов. Белоруска оправдала свой статус фаворитки противостояния и взяла верх в двух сетах – 6:2, 6:3. Таким образом, в матче Нидерланды – Беларусь счет равный 1:1.  

8 февраля пройдут еще две одиночные встречи и пара. 

# Теннис # Арина Соболенко # Александра Саснович # Аранча Рус # Фотофакт

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