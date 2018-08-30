«Очень сложно, всё на пределе». В Щучинском районе белорусские и латвийские спасатели-водолазы и пловцы борются за звание лучших
Новости Беларуси. Около сотни белорусских и латвийских пловцов и водолазов-спасателей борются за звание лучших, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соревнования проходят на Берштовском водохранилище – с точки зрения специалистов, это непростой водоем.
Участники должны выполнить ряд сложных заданий на глубине и на водной поверхности.
Общий вес этого снаряжения – около 20 килограммов. Может доходить при других задачах до 80. Такой нагрузкой Евгения Микульского не испугаешь, ведь он практически человек-амфибия: за свою жизнь провел под водой больше 2,5 тысяч часов.
Шесть лет профессионально занимался дайвингом, последние четыре года – на водолазно-спасательной службе отряда специального назначения.
Евгений Микульский, старший инструктор-водолаз Центра водолазно-спасательной службы Республиканского отряда специального назначения:
В городе Заславле было обрушение земляного покрова. Под воду ушло много единиц техники. Это экскаваторы. Нам пришлось три единицы техники доставать из-под воды. Условия максимально приближены к реальным.
Такой подход и к этим соревнованиям. Водолазы и пловцы со всей страны на них ежегодно оттачивают навык. Четвертый год подряд подключаются спасатели из Латвии.
Мурсал Керимов, заместитель командира бригады Курземского региона Государственной пожарно-спасательной службы Латвийской Республики:
Очень сложно, всё на пределе. Поэтому в данных соревнованиях мы также посмотрели, что нам необходимо улучшать в нашей службе для того, чтобы тоже быть всегда на уровне в боевой готовности. В этом году задания усложнены. Но все сценарии из жизни.
На глубине в четыре метра водолазы должны обнаружить и достать автомобиль после ДТП или собрать элемент гидротехнического механизма. Тем временем, пловцы за 100 метров от берега спасают утопающего, разумеется – манекен, бросают спасательный круг на меткость и на время плывут под водой, задержав дыхание.
Алексей Легович, главный судья соревнований:
Это силовые упражнения, это скорость выполнения и также аккуратность выполнения этих упражнений.
Галина Буро, СТВ:
Берштовское озеро – водоем ледникового происхождения. Здесь достаточно сложный рельеф дна, ил и ограниченная видимость. То, что надо, чтобы продемонстрировать настоящий профессионализм.
Ведь в условиях реальной чрезвычайной ситуации выбирать водоем водолазу не приходится. Спасти жизнь, устранить течь, выполнить подводную сварку на ГЭС – это далеко не полный перечень боевых задач. Учиться обуздать водную стихию – и есть цель сегодняшних маневров.