«Очень сложно, всё на пределе». В Щучинском районе белорусские и латвийские спасатели-водолазы и пловцы борются за звание лучших

Новости Беларуси. Около сотни белорусских и латвийских пловцов и водолазов-спасателей борются за звание лучших, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соревнования проходят на Берштовском водохранилище – с точки зрения специалистов, это непростой водоем.



Участники должны выполнить ряд сложных заданий на глубине и на водной поверхности.



Общий вес этого снаряжения – около 20 килограммов. Может доходить при других задачах до 80. Такой нагрузкой Евгения Микульского не испугаешь, ведь он практически человек-амфибия: за свою жизнь провел под водой больше 2,5 тысяч часов.

Шесть лет профессионально занимался дайвингом, последние четыре года – на водолазно-спасательной службе отряда специального назначения.



Евгений Микульский, старший инструктор-водолаз Центра водолазно-спасательной службы Республиканского отряда специального назначения:

В городе Заславле было обрушение земляного покрова. Под воду ушло много единиц техники. Это экскаваторы. Нам пришлось три единицы техники доставать из-под воды. Условия максимально приближены к реальным.





Такой подход и к этим соревнованиям. Водолазы и пловцы со всей страны на них ежегодно оттачивают навык. Четвертый год подряд подключаются спасатели из Латвии.





Мурсал Керимов, заместитель командира бригады Курземского региона Государственной пожарно-спасательной службы Латвийской Республики:

Очень сложно, всё на пределе. Поэтому в данных соревнованиях мы также посмотрели, что нам необходимо улучшать в нашей службе для того, чтобы тоже быть всегда на уровне в боевой готовности. В этом году задания усложнены. Но все сценарии из жизни.