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Соболенко и Азаренко завершили выступление на турнирах в США

06 августа 2022 18:17
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Новости Беларуси. Неудачно сложился прошедший спортивный день для наших теннисисток. Арина Соболенко и Виктория Азаренко покинули турниры в Сан-Хосе и Вашингтоне, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Соболенко и Азаренко завершили выступление на турнирах в США-1

Арина Соболенко уступила на стадии четвертьфинала россиянке Дарье Касаткиной – 6:4, 5:7, 0:6. Турнир категории 500 в Сан-Хосе шестая ракетка мира в свой актив занести не может. Суммарно за два матча на турнире Соболенко допустила 43 двойные ошибки и 109 невынужденных. Статистика в преддверии открытого чемпионата США удручающая. Учитывая, что Арина уверенно удерживает антирекорд тура по количество двойных. Дальше она выступит на тысячнике в Торонто, который стартует 8 августа.

Виктория Азаренко в 1/4 турнира в Вашингтоне уступила китаянке Сю Ван – 1:6, 3:6. Отметим, белоруске пришлось играть матч за выход в полуфинал спустя несколько часов после выигрыша в 1/8 финала, где она одолела Терезу Мартинцову – 7:6, 6:2. Накладка в расписании произошла из-за того, что противостояние перенесли из-за непогоды. На Азаренко сказалась усталость и от игры, и от жары. Однако теперь у Вики есть время для восстановления перед Торонто. В основной сетке будут играть две белоруски – Азаренко и Соболенко. Александра Саснович снялась с турнира.

Соболенко и Азаренко завершили выступление на турнирах в США-4

Есть и положительные моменты. 18-летняя белорусская теннисистка Кристина Дмитрук по итогам турнира в Польше, где она дошла до четвертьфинала, впервые войдет в топ-400 мирового рейтинга.

# Теннис # Арина Соболенко # Виктория Азаренко # Тереза Мартинцова # Александра Саснович # Кристина Дмитрук # Фотофакт

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