Соболенко и Азаренко завершили выступление на турнирах в США

Арина Соболенко уступила на стадии четвертьфинала россиянке Дарье Касаткиной – 6:4, 5:7, 0:6. Турнир категории 500 в Сан-Хосе шестая ракетка мира в свой актив занести не может. Суммарно за два матча на турнире Соболенко допустила 43 двойные ошибки и 109 невынужденных. Статистика в преддверии открытого чемпионата США удручающая. Учитывая, что Арина уверенно удерживает антирекорд тура по количество двойных. Дальше она выступит на тысячнике в Торонто, который стартует 8 августа.

Виктория Азаренко в 1/4 турнира в Вашингтоне уступила китаянке Сю Ван – 1:6, 3:6. Отметим, белоруске пришлось играть матч за выход в полуфинал спустя несколько часов после выигрыша в 1/8 финала, где она одолела Терезу Мартинцову – 7:6, 6:2. Накладка в расписании произошла из-за того, что противостояние перенесли из-за непогоды. На Азаренко сказалась усталость и от игры, и от жары. Однако теперь у Вики есть время для восстановления перед Торонто. В основной сетке будут играть две белоруски – Азаренко и Соболенко. Александра Саснович снялась с турнира.