Международный гроссмейстер о турнире «Минск-2022»: собрались почти все сильнейшие шахматисты из Беларуси

Новости Беларуси. На базе Республиканского центра олимпийской подготовки проходит международный турнир по шахматам «Минск-2022». В соревнованиях принимают участие 155 шахматистов из семи стран, в том числе и семь гроссмейстеров, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Уже пройдена практически треть дистанции. По итогам трех туров 12 спортсменов имеют по три очка. В лидерах значатся и ведущие белорусские шахматисты. Конкуренция на соревнованиях высокая. Некоторые фавориты уже потеряли заветные баллы. И ближайшие туры с высокой долей вероятности также будут преподносить сюрпризы. Турнир проходит по швейцарской системе.

Игорь Стрелец, главный судья соревнований:

Благодаря этой системе все равно каждый участник проведет по 9 партий, но они как бы распределятся по силам. То есть лидеры будут играть с лидерами, аутсайдеры с аутсайдерами, середняки с середняками. То есть они будут находить всех своих соперников по своим силам в текущий момент.

Михаил Никитенко, международный гроссмейстер (Беларусь):

Это первый такой крупный турнир Open в Беларуси с 2015 года. Все хотели тут сыграть, собрались почти все сильнейшие шахматисты из Беларуси. И, конечно, ставятся самые высокие задачи занимать призовые места. Из конкурентов, конечно же, все самые сильные гроссмейстеры Беларуси. Это многократные чемпионы и лидеры белорусских шахмат Алексей Александров, Алексей Федоров, молодой талант Денис Лазовик, ну и много других молодых талантов – Вячеслав Зарубицкий, Артем Стрибук и прочие.

В турнире принимают участие и совсем юные шахматисты, самому младшему 8 лет, и убеленные сединами. Так, Борису Ивановичу Устюгову, самому возрастному шахматисту, 84 года. Из них более 75 он играет в шахматы. Борис Иванович – перворазрядник, он познакомился с шахматами в детском доме. Произошло это в далеком городе Свободное в Амурской области.

Борис Устюгов, шахматист:

Я был в детском доме семь лет – с 45-го по 52-й. И вот мы, пацаны, сядем вокруг стола, головы только одни торчат. У нас, конечно, таких тренеров не было, как сейчас у молодежи. И турниров таких не было. Но я очень рад, что я участвую постоянно, с удовольствием. Некоторые любят себя в шахматах, а я люблю в шахматы играть. Это же игра интеллектуальная. И спорт, и знания. Меня это влечет, я постоянно занимаюсь этим.