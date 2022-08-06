Уже второй проигрыш – минское «Динамо» уступило «Авангарду» на хоккейном турнире в Сочи

Матч складывался для наших парней неудачно. Уже к 53-й минуте они уступали 0:4. Дальше соперники расслабились и «динамовцы» смогли дважды поразить их ворота. Однако на последней минуте «орлы» забросили в пустые ворота и добились разгромной виктории. Отметим, это уже второй проигрыш «зубров» на турнире. Ранее они не смогли одолеть питерский СКА. Также в активе минчан есть и победа над сборной России U-25.

Следующий поединок «Динамо» проведет 7 августа против «Адмирала». Начало в 12:00.