Соболенко и Азаренко пропустят первый круг «тысячника» в Мадриде

Устроители теннисного «тысячника» в Мадриде представили сетки соревнований. Арина Соболенко и Виктория Азаренко благодаря высокому рейтингу первый круг пропустят. Их соперницы пока не определены, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

22 апреля в отборочном раунде дебютирует Александра Саснович. Ей предстоит помериться силами с Хэрриет Дарт. Выше в рейтинге располагается британка. Однако шансы на положительный исход, несомненно, есть. Нужно отметить, что Соболенко будет защищать в Мадриде титул, завоеванный год назад.