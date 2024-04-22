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9 медалей выиграли белорусы на молодёжном ЧЕ по шашкам-64

22 апреля 2024 14:11
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9 медалей выиграли белорусы на молодежном чемпионате Европы по шашкам-64. На сей раз отечественным интеллектуалам покорилась быстрая игра, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

9 медалей выиграли белорусы на молодёжном ЧЕ по шашкам-64-1

Лучшими на континенте в своих возрастных категориях стали Мария Таранина, Виктория Николаева, Артем Тихонов и Павел Бокий. Также у нас серебро и четыре бронзовых награды. Чуть ранее, в молниеносной игре, белорусы удостоились восьми пьедесталов.

# Спортивные соревнования

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