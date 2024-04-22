11 медалей завоевали белорусские метатели на всероссийских соревнованиях

Наши легкоатлеты ударно выступили на всероссийских соревнованиях по метаниям. К примеру, Алексей Котковец не знал равных в копье. Результат спортсмена – 85 метров 12 сантиметров, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Также золото в аналогичной дисциплине взяла Татьяна Холодович. Елена Трус стала лучшей в ядре. Всего же за два дня отечественные спортсмены завоевали четыре первых места, столько же вторых и три третьих.