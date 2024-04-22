Алексей Протас заработал первый балл в Кубке Стэнли

Алексей Протас провел первый матч в Кубке Стэнли и сразу же заработал результативный балл. В стартовой дуэли серии 1/8 финала плей-офф против «Рейнджерс» наш хоккеист сделал голевую передачу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

До этого почти 11 лет белорусские игроки не набирали очков на данной стадии. К сожалению, «Вашингтону» ассист Протаса одержать победу не помог. «Столичные» потерпели поражение со счетом 1:4. Следующий поединок коллективы проведут 24 апреля.