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Алексей Протас заработал первый балл в Кубке Стэнли

22 апреля 2024 11:16
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Алексей Протас провел первый матч в Кубке Стэнли и сразу же заработал результативный балл. В стартовой дуэли серии 1/8 финала плей-офф против «Рейнджерс» наш хоккеист сделал голевую передачу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Алексей Протас заработал первый балл в Кубке Стэнли-1

До этого почти 11 лет белорусские игроки не набирали очков на данной стадии. К сожалению, «Вашингтону» ассист Протаса одержать победу не помог. «Столичные» потерпели поражение со счетом 1:4. Следующий поединок коллективы проведут 24 апреля.

# Хоккей # Алексей Протас

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