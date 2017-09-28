Со счетом 2:4. В домашнем матче Лиги Европы футболисты БАТЭ проиграли лондонскому «Арсеналу»

Новости Беларуси. БАТЭ в Борисове провел дебютный домашний матч группового этапа этого розыгрыша лиги Европы. Команде под управлением Александра Ермаковича противостоял грозный лондонский «Арсенал».

Старт выдался ужасным – 0:3 к 26-ой минуте. Однако дальше БАТЭ добавил. А, быть может, «Арсенал» просто расслабился. До перерыва Мирко Иванич один мяч отквитал. А во втором тайме команды обменялись голами (у борисовчан точный удар на счету Михаила Гордейчука).

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БАТЭ с одним набранным очком занимает третье место.

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«Знаем свое качество, знаем качество соперника. Будем ждать свой шанс, надеемся, что используем»: с каким настроем к этому матчу подходили футболисты БАТЭ (здесь подробнее).

Александр Володько, полузащитник ФК «БАТЭ»:

Команда «Арсенала» играла по счету, забила 4, нам нужно было 3. Они где-то немножко подуспокоились, мы же, наоборот, продолжали играть, создавать моменты. Тем более, забили, еще могли. Наверное, второй тайм удался больше, чем первый.

Классно было, конечно, играть при такой атмосфере. Перфоманс, всё было супер.

Александр Ермакович, главный тренер ФК «БАТЭ»:

Надеялись мы, конечно, на другую игру и на другой результат была надежда у нас. Но, к сожалению, ужасное начало – 3:0 на 25-й минуте для такой команды, как «Арсенал, это очень большая фора. Благодарен ребятам, что все-таки удалось нам сохранить лицо и, по крайней мере, во 2-м тайме была команда на поле. Да, где-то рисковали, шли большими силами вперед, оголяли тылы свои, но забили 2 мяча, моги еще забить. Я думаю, что болельщикам доставили какое-то удовольствие.