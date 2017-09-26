«Не думаю, что сверх головы БАТЭ выиграет, но надо бороться»: большое интервью с Александром Глебом перед матчем с «Арсеналом»

Лучший белорусский футболист современности – Александр Глеб дал эксклюзивное интервью для программы «Неделя спорта». Корреспондент Ярослав Писаренко вспомнил с игроком его лондонские годы и обсудил предстоящий поединок. Об «Арсенале»: «Команда, наверное, в моей карьере самая главная» У вас было желание сыграть с «Арсеналом» – это чем было, в первую очередь, продиктовано?

«Арсеналом».



Источник фото: instagram.com/vremyafutbola/

Вы хотели выйти на «Эмирейтс»? Просто сыграть против «Арсенала». Я уже говорил – чисто из-за «Арсенала». Расстроены тем, что в итоге? Это нормальное решение БАТЭ, надо это уважать. Всё нормально. Александр Глеб: «На Родине я реально «кайфую» от атмосферы, от ребят, от страны, перейдя в «БАТЭ»

Команда, наверное, в моей карьере самая главная, поэтому, конечно, было здорово, что «Арсенал» приедет в Минск. Здесь очень много фанатов «Арсенала». Я рад. Конечно, это незабываемо – те ощущения, когда выходишь на поле и, конечно, английские фанаты – это что-то особенное, на каждом стадионе невероятная атмосфера была. Просто хотелось играть, показывать, радовать – ну и, конечно, бороться за чемпионство. К сожалению, мы его так и не выиграли.

«Анри – это легенда. Таких футболистов в мире единицы были»

Лидер команды – это, конечно, был Анри. Это бесспорно. Тогда был такой подбор футболистов и по характеру, и по таланту, и по качествам футбольным равный. Я бы не сказал, что кто-то слишком выделялся, помимо Анри. Я не хочу сравнивать, честно. С Анри Ляказетта, конечно, не надо сравнивать – он отличный футболист, но Анри – это легенда. Таких футболистов в мире тогда единицы были, да и сейчас, я считаю, что немного.

Источник фото: instagram.com/alexgleb/

Озил – отличный футболист, хороший, техничный – у него отличная передача. Мы разные, в любом случае. Конечно, особенные игры были против своих прямых конкурентов – это, конечно, «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Челси». С ними было что-то особенное. А так – бодались против команд из нижней части турнирной таблицы, потому что они тогда показывали больше силовой футбол. И, конечно, приходилось не так легко. Все играли от обороны против нас. Об английской Премьер-лиге: «Самая зрелищная. По игре мне нравится «Манчестер Сити» Я считаю, самая зрелищная лига. Тем более, сейчас там нереальные деньги от телевидения вкладываются, и каждая команда может позволить себе купить топ-игрока и, конечно, все усиливаются. Там последнее место может обыграть первое. Сейчас в Англии выделить четыре команды, как это было раньше, неправильно, потому что больше команд борются, показывают красивый футбол и рассчитывают на победу в Премьер-лиге. По игре мне нравится «Манчестер Сити», конечно, Гвардиола принёс «тики-така», эту игру. «Арсенал» – это Венгер. Он мне многое дал»

Венгер – это «Арсенал». Вот ассоциация: «Арсенал» – это Венгер. Конечно, я понимаю болельщиков, которые критикуют за результат, что Премьер-лигу давно не выигрывали. Но, конечно, я хочу, чтобы он остался, я очень уважаю этого тренера. Он мне многое дал, и, вообще, кто с ним работал – слова плохого не скажут.

Источник фото: instagram.com/alexgleb/

Тренер, который всегда поддерживал, понимал, чувствовал футболиста. Просто такое стечение обстоятельств – уходят лидеры из команды практически каждый год. И ему всё время надо строить новую команду, новых сильных футболистов покупать, опять в игровой рисунок их вписывать. Это тоже непросто. Тяжело, конкуренция реально большая, и сколько денег тратят конкуренты – несопоставимо с тем, что тратит «Арсенал». «Сумасшедший какой-то мир футбола – просто нереальные суммы. Практически каждый футболист идёт за «сотку» миллионов» Почему так происходит, что не хотят идти крутые люди с именами в «Арсенал»? Ты знаешь, когда клубам конкуренты платят огромнейшие деньги, которые «Арсенал», допустим, не сможет заплатить. Хотя, не знаю – может, и сможет, но не хотят или политика клуба какая-то другая. Когда они дают 100 миллионов, а другие дают 180 за игрока, то, конечно, клуб заинтересован продать конкуренту, тому же «Манчестер Сити», «Челси» или «Ливерпулю». Реалии сегодняшние. Будет ли побит рекорд Неймара и откуда в этом виде спорта такие огромные деньги?

В этих реалиях Мбаппе стоит 180 миллионов, а Неймар – 222. Как Вы вообще на это смотрите? Вы в «Арсенал» за 15, кажется, переходили. По тем временам – большие деньги.

Источник фото: instagram.com/alexgleb/

Да, сейчас это смешно даже говорить. Сумасшедший какой-то мир футбола, тем более Премьер-лиги – это просто нереальные суммы. Когда тогда переходил Роналду, а потом Бейл, все думали – это просто. Сейчас практически каждый футболист идёт либо около «сотки», либо за «сотку» миллионов. Страшно представить, что будет через пару лет. Какие суммы тогда будут – миллиард уже будет через лет десять. Если бы вы тогда в 2005 году вы переходили в «Арсенал» при нынешних расценках, сколько Вы бы стоили? Не знаю. Пятьдесят, больше? Не знаю, может, больше. О предстоящем матче БАТЭ-«Арсенал»: «Венгер в таких играх всегда даёт шанс молодым» Как Венгер будет настраиваться на БАТЭ? Венгер в таких играх всегда даёт шанс молодым, лидерам обычно дают паузу, чтобы отдохнуть. Я думаю, что много молодых выйдет футболистов, которые сидят на замене или мало практики имеют. Конечно, «Арсенал» на выезде не всегда играет хорошо, как дома. В принципе, как и «Барселона». Поэтому, в любом случае, надо бороться и, конечно, сохранять дисциплину, потому что те футболисты, которые выйдут на поле доказывать, которым Венгер даст шанс – они будут очень мотивированные, чтобы его использовать. Я не вижу, что БАТЭ может что-то навязать. Я думаю, что БАТЭ надо, конечно, от обороны стараться на контратаках как-то, стандарты использовать, убегать в быструю контратаку, потому что, я смотрел, защита не такая быстрая у «Арсенала». Я имею в виду центральных защитников. Именно это использовать. Я не думаю, что БАТЭ что-то навяжет, будет доминировать или прессинговать.

«Арсенал» всегда настраивался на все игры. Я помню, когда давал отдохнуть нам, и команда поехала играть в группе Лиге чемпионов. Игра ничего не решала, была против чехов, и (команда) тоже сыграла не очень удачно. Поэтому шанс всегда есть взять очко.



Источник фото: instagram.com/alexgleb/

Я не думаю, что сверх головы БАТЭ выиграет, но надо стараться, бороться. В любом случае, я думаю, что Арсенал выиграет. А если зацепятся с «Арсеналом», даже одно очко, то шансы неплохие – в любом случае, надо будет прямых конкурентов, конечно, забирать. О БАТЭ: «Ровная, хорошая команда» Нормальная, стабильная, ровная команда. Конечно, на этом фоне БАТЭ очень мне нравится. Он выделяется. Это защитник – Милунович. Благодаря ему, в обороне все хорошо. В принципе, по большому счёту, такая ровная, хорошая команда. И в Сербии они это показали, очень стабильно отрабатывали, старались, страховали друг друга, моменты создавали, в контратаку убегали. Надо в таком плане действовать. О переходе в «Черноморец»: «Буду советоваться с супругой, как для ребёнка лучше» Вообще, какие Ваши сейчас планы? Ходит слух о «Черноморце», что Вы сейчас в раздумьях. Я сейчас в семье. Занимаюсь. В ближайшее время определюсь. Буду советоваться с супругой, как для ребёнка лучше. Поэтому будет семейное решение. Александр Глеб впервые стал отцом



Источник фото: instagram.com/svetlgleb/