Чемпионат Беларуси по гандболу: СКА и БГК сыграли вничью – 34:34

Новости Беларуси. Матч со знаковой для белорусского гандбола вывеской прошел 27 сентября в Минске. На паркете Дворца спорта «Уручье» выясняли отношения лучшие клубы нашего чемпионата – СКА и БГК, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Их встречам всегда предшествует ажиотаж. Бесспорно, БГК имени Мешкова – номер один в отечественном чемпионате. Ну а армейцы голодны до побед и не прочь зацепить фаворита. Брестчане в прошлом сезоне шесть раз встречались с минчанами и неизменно побеждали, в том числе и в финале. А вот на этот раз нашла коса на камень: ничья, 34:34. Для БГК это первая очковая потеря в чемпионате.

Андрей Юринок, левый угловой ГК «БГК им. Мешкова»:

СКА – одна из самых важных команд, потому что если мы СКА не будем выигрывать, мы не будем играть в лиге чемпионов. Сегодняшняя игра была, конечно, «мяч-мяч», очень тяжело. Мы после выезда лиги чемпионов, не было времени подготовиться. Может, из-за этого игра шла так тяжело. Как начнешь, так и закончишь – это про СКА. Со старта ребята начали навязывать игру и повели в счете, однако потом попросту потеряли ориентиры коуча.

Игорь Папруга, главный тренер ГК «СКА-Минск»:

В азарте, наверное, забыли установки, и с этим связан провал. Во второй половине первого тайма, да. Мне кажется, что игра была хорошей. Игра выдалась действительно интересной, особенно драматичной была заключительная пятнадцатиминутка. Шесть раз счет становился равным. Всего три минуты оставалось до финишной сирены, когда гости вырвались вперед, но хозяева паркета, поддерживаемые многочисленными болельщиками, востановили равновесие.

Игорь Черников, вратарь ГК «СКА-Минск»:

У нас молодая команда, и каждому хотелось себя показать. Я думаю, может быть мы им в мастерстве чуть-чуть уступаем. Но в плане характера мы показали, что бились. Благодаря характеру так сыграли. СКА удалось невозможное на старте нового сезона. Возможно, аналитики уже рассчитывают, какие цифры будут в финале. Поживем – увидем.