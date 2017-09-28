«Арсенал» подарил Александру Глебу и его девятимесячной дочери майки с номером 13

Новости Беларуси. Белорусский футболист Александр Глеб встретился с «Арсеналом» и главным тренером клуба – Арсеном Венгером.

По словам спортсмена, который с 2005 по 2008 год был в составе «Арсенала», было здорово снова поговорить с великим тренером.

Как будто и не уходил из «Арсенала»: Александр Глеб встретился с Арсеном Венгером

Спортсмену и его дочери Александре, которая родилась 27 декабря 2016 года, подарили фирменные майки «Арсенала» с номером 13. Именно под этой цифрой выступал Глеб в составе клуба.