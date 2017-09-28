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Женская сборная Беларуси по гандболу уступила команде из Нидерландов – 21:33 в рамках отборочного турнира к чемпионату Европы-2018

28 сентября 2017 10:11
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Новости Беларуси. Первый блин комом. Женская сборная Беларуси по гандболу взяла старт в отборочном турнире к чемпионату Европы-2018, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Женская сборная Беларуси по гандболу уступила команде из Нидерландов – 21:33 в рамках отборочного турнира к чемпионату Европы-2018 -1

В дебютной игре белоруски встречались на выезде с соперницами из Нидерландов и потерпели поражение – 21:33. Следующую игру отбора белоруски проведут уже в воскресенье, 1 октября. Дома наши гандболистки сыграют с представительницами Венгрии. 

# Фотофакт # Гандбол

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