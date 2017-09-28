Женская сборная Беларуси по гандболу уступила команде из Нидерландов – 21:33 в рамках отборочного турнира к чемпионату Европы-2018

Новости Беларуси. Первый блин комом. Женская сборная Беларуси по гандболу взяла старт в отборочном турнире к чемпионату Европы-2018, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В дебютной игре белоруски встречались на выезде с соперницами из Нидерландов и потерпели поражение – 21:33. Следующую игру отбора белоруски проведут уже в воскресенье, 1 октября. Дома наши гандболистки сыграют с представительницами Венгрии.