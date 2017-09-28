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«Арсенал» в Беларуси: с каким настроем к этому матчу подходят подопечные Ермаковича и Венгера

28 сентября 2017 07:34
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Новости Беларуси. Большой футбол снова в Беларуси. БАТЭ проведет в Борисове дебютный домашний матч группового этапа этого розыгрыша Лиги Европы. Команде под управлением Александра Ермаковича будет противостоять грозный лондонский «Арсенал», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Арсенал» в Беларуси: с каким настроем к этому матчу подходят подопечные Ермаковича и Венгера-1

Дождались! К радости футбольных болельщиков лондонский «Арсена»л прилетел в Беларусь. Гранд английской премьер-лиги ранее не гостил в наших краях, посему борисовчане с нетерпением ждут момента, чтобы померяться силами с командой Арсена Венгера. На матч второго раунда групповой стадии Лиги Европы билетов попросту было не достать. Помимо проданных билетных пакетов, во вторник, 26 сентября, были проданы одиночные квитки, которые  разошлись буквально за 4 часа. Однозначно, чаша борисовской арены будет переполнена. Что до английских болельщиков, то их ожидается порядка 800.

«Арсенал» в Беларуси: с каким настроем к этому матчу подходят подопечные Ермаковича и Венгера-3

Александр Ермакович, главный тренер ФК «БАТЭ»:
Будем стараться. Понятно, что соперник непростой, гранд. Верю в наших ребят. У нас достаточно хороший есть опыт противостояния – может быть, не с «Арсеналом» – но с хорошими командами топовыми.

«Арсенал» в Беларуси: с каким настроем к этому матчу подходят подопечные Ермаковича и Венгера-5

Неманья Милунович, игрок ФК «БАТЭ»:
Знаем свое качество, знаем качество соперника. Будем ждать свой шанс, надеемся, что используем.

Дружина Александра Ермаковича прекрасно готова физически, с настроем и климатом в коллективе также проблем нет. На предматчевой тренировке футболисты шутят и находятся в прекрасном расположении духа. А вот английский топ-клуб, к сожалению неравнодушных к нему болельщиков, не привез ключевых игроков основы. На борисовский газон не выйдут Озил, Ивоби, Рэмзи, Косьельни, Джака и вратарь Чех. Из именитых и опытных возможно появление Уолкотта, Жиру и Уилшера. Но все же БАТЭ необходимо будет опасаться каждого игрока Арсенала, независимо от того, кто выйдет на поле вечером 28 сентября. 

«Арсенал» в Беларуси: с каким настроем к этому матчу подходят подопечные Ермаковича и Венгера-8

Арсен Венгер, главный тренер ФК «Арсенал»:
У нас достаточно жесткий график сейчас. В нашем распоряжении опытные игроки. Однако, я думаю, что завтра (ред. – 28 сентября) на поле появятся некоторые молодые футболисты. Результат немаловажен для нас. Болельщики, я думаю, увидят зрелищную игру.

Несмотря на то, что у лондонцев, в отличие от борисовчан, было меньше дней для отдыха, никакой недооценки со стороны игроков БАТЭ, конечно же, нет, и легко отдавать игру никто, естественно, не собирается. Болельщики верят: белорусская команда обязательно даст бой, учитывая опыт на международной арене и славные победы в том числе над грандами европейского футбола.

«Арсенал» в Беларуси: с каким настроем к этому матчу подходят подопечные Ермаковича и Венгера-11

# Футбол Беларуси # Арсен Венгер # Александр Ермакович # Фотофакт

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