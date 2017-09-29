«Нереально живой матч, уважение БАТЭ»: что публиковали футбольные фанаты в соцсетях

Новости Беларуси. Футболисты БАТЭ 28 сентября сыграли с «Арсеналом» при полном аншлаге. Матч прошел на домашней арене команды в Борисове.
В дебютном домашнем матче Лиги Европы белорусская команда уступила англичанам со счетом 2:4.
Главный тренер клуба «Арсенал» Арсен Венгер перед матчем отметил, что команда надеется показать болельщикам зрелищную игру (смотрите здесь).
На данный момент «Арсенал» лидирует в группе, а БАТЭ занимает третье место.
Лучший белорусский футболист Александр Глеб, который три года играл в составе «Арсенала», незадолго до матча отмечал, что тренер Венгер в таких играх всегда даёт шанс молодым, поэтому БАТЭ надо стараться и бороться – здесь подробнее.
За день до игры команда и Арсен Венгер встретились с Глебом, побеседовали и обменялись подарками.
«Арсенал» подарил Александру Глебу и его девятимесячной дочери майки с номером 13
Мы собрали 20 фото из соцсетей со вчерашней игры на «Борисов-Арене». Болельщики делились своими ожиданиями и впечатлениями от матча БАТЭ – «Арсенал».