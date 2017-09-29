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«Нереально живой матч, уважение БАТЭ»: что публиковали футбольные фанаты в соцсетях

29 сентября 2017 08:16
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Новости Беларуси. Футболисты БАТЭ 28 сентября сыграли с «Арсеналом» при полном аншлаге. Матч прошел на домашней арене команды в Борисове.

В дебютном домашнем матче Лиги Европы белорусская команда уступила англичанам со счетом 2:4.

Главный тренер клуба «Арсенал» Арсен Венгер перед матчем отметил, что команда надеется показать болельщикам зрелищную игру (смотрите здесь).

«Нереально живой матч, уважение БАТЭ»: что публиковали футбольные фанаты в соцсетях-1

На данный момент «Арсенал» лидирует в группе, а БАТЭ занимает третье место.

Лучший белорусский футболист Александр Глеб, который три года играл в составе «Арсенала», незадолго до матча отмечал, что тренер Венгер в таких играх всегда даёт шанс молодым, поэтому БАТЭ надо стараться и бороться – здесь подробнее.

 За день до игры команда и Арсен Венгер встретились с Глебом, побеседовали и обменялись подарками.

«Арсенал» подарил Александру Глебу и его девятимесячной дочери майки с номером 13

Мы собрали 20 фото из соцсетей со вчерашней игры на «Борисов-Арене». Болельщики делились своими ожиданиями и впечатлениями от матча БАТЭ – «Арсенал».

# Футбол # Фотофакт # Арсен Венгер # Александр Ермакович

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