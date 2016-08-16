«Смотрю по хэштегам в соцсетях: девчонки прощаются»: Олег Горунович о белорусских баскетболистках в Рио

Главный редактор спортивного Интернет-портала Tribuna.com Олег Горунович в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталевым.

Нынешние Олимпийские игры могут войти в историю, как те, с которых наши спортсмены привезут меньше всего наград. Как к этому относиться: это – катастрофа? Обычная тенденция? Или этот героизм стоит больше, чем те медали, которые были в начале независимой Беларуси? Вот девчата наши – баскетболистки? Вот эти хрупкие преимущества в отборочном цикле и хрупкие проигрыши, в которых не хватило буквально ничего. Везение, характер или, в общем-то, предварительный настрой?

Олег Горунович, главный редактор портала Tribuna.com:

Мне кажется, тут всё вместе, а сборная… Скажу своё впечатление, мне кажется, что для них, всё-таки, было главным просто добраться на Олимпиаду. Они эту задачу выполнили, и уже в процессе Олимпиады им можно было сильно не напрягаться

А почему у Вас сложилось такое мнение?

Олег Горунович, главный редактор портала Tribuna.com:

Я смотрю сейчас по хэштегам в соцсетях, которые они выкладывают – девчонки прощаются, на самом деле.

Это – великая команда, которая от нас уходит. Они говорят, что это – закат эпохи, уходим красиво. Это те хэштеги, которые они используют в соцсетях прямо сейчас. Мне кажется, они довольны самим фактом выступления на Играх.

Но и для нас это, всё равно, колоссальный успех. Всё-таки, Беларусь нельзя назвать очень баскетбольной державой.

Олег Горунович, главный редактор портала Tribuna.com:

Да, это факт. И ещё радует, что у девчонок были все возможности выйти в плей-офф. Они «на тоненького» всем проиграли, почему проиграли – ну да, тут можно говорить про какое-то везение. А может быть, из-за короткой скамейки, а, может быть, потому что Буяльский не взял каких-нибудь пару молодых девчонок в резерв, а взял в резерв людей, которые не выходили и не играли абсолютно. А, может, мы исчерпали свою какую- то долю везения на прежних турнирах. Потому что нередко прежде качели заканчивались в пользу белорусок.

Здесь качели давали нам по носу с финальной сирены.