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Новости по тегу #Баскетбол

Баскетболисты «Гродно-93» обыграли «Гомельских рысей» в поединке второго тура чемпионата Беларуси
03 октября 2026 18:35

Баскетболисты «Гродно-93» обыграли «Гомельских рысей» в поединке второго тура чемпионата Беларуси

«Гродно-93» обыграли брестскую «Викторию» в стартовом матче 35-го ЧБ по баскетболу
30 сентября 2026 18:20

«Гродно-93» обыграли брестскую «Викторию» в стартовом матче 35-го ЧБ по баскетболу

Стартовал розыгрыш 35-го чемпионата Беларуси по баскетболу
26 сентября 2026 17:52

Стартовал розыгрыш 35-го чемпионата Беларуси по баскетболу

ФИБА отменила ограничения для белорусских баскетболистов
03 сентября 2026 16:10

ФИБА отменила ограничения для белорусских баскетболистов

Баскетболисты «МИНСКА» в третий раз примут участие в розыгрыше Единой молодежной лиги
31 августа 2026 20:09

Баскетболисты «МИНСКА» в третий раз примут участие в розыгрыше Единой молодежной лиги

Баскетбольный клуб «Минск» неудачно стартовал в Играх Будущего в Астане
29 июля 2026 11:50

Баскетбольный клуб «Минск» неудачно стартовал в Играх Будущего в Астане

Результаты белорусских сборных по баскетболу 3х3 после пятого игрового дня Лиги наций
18 июля 2026 18:14

Результаты белорусских сборных по баскетболу 3х3 после пятого игрового дня Лиги наций

Результаты белорусских сборных по баскетболу 3х3 после четвертого игрового дня Лиги наций
17 июля 2026 17:59

Результаты белорусских сборных по баскетболу 3х3 после четвертого игрового дня Лиги наций

Женская молодежная сборная Беларуси по баскетболу 3х3 стала победителем второго тура Лиги Наций
14 июля 2026 14:09

Женская молодежная сборная Беларуси по баскетболу 3х3 стала победителем второго тура Лиги Наций

Молодежные сборные Беларуси по баскетболу 3х3 продолжают выступление в Лиге Наций
14 июля 2026 11:23

Молодежные сборные Беларуси по баскетболу 3х3 продолжают выступление в Лиге Наций

Белорусские молодежные команды успешно стартовали на турнире «Лига наций» по баскетболу 3х3
13 июля 2026 17:32

Белорусские молодежные команды успешно стартовали на турнире «Лига наций» по баскетболу 3х3

Сборная Беларуси по баскетболу повторно обыграла команду Азербайджана в товарищеском матче
22 июня 2026 20:20

Сборная Беларуси по баскетболу повторно обыграла команду Азербайджана в товарищеском матче