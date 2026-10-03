Новости по тегу #Баскетбол

Действующие обладатели трофея с самого начала громко заявили о своих амбициях на успех и к большому перерыву обеспечили себе более чем уверенное преимущество в 23 балла, а в оставшееся время сумели перевес сохранить. Как итог, победа – 88:63.
В итоге гродненцы победили со счетом 89:71.
В первом поединке нового сезона могилевский «Борисфен» одержал победу над «Гомельскими рысями».
Итоговые решения, а также детальные регламенты, определяющие порядок и формат возвращения национальных и клубных команд, планируется рассмотреть и утвердить в ходе заседания Центрального совета ФИБА, намеченного на декабрь 2026 года.
В нынешнем сезоне в состязаниях выступят 16 команд.
В дебютном противостоянии отечественные киберспортсмены уступили российскому коллективу «Лига Про».
В Малайзии продолжается борьба в рамках международных соревнований по баскетболу 3х3 Лига наций.
Наши девушки сначала уступили соперницам из Новой Зеландии – 15:17, а затем разгромили оппоненток из Сингапура – 21:4.
На пути к решающей дуэли они были сильнее оппоненток из Японии – 18:16.
14 июля наши девушки оформили две виктории – сначала взяли верх над оппонентками из Японии, а после досрочно завершили встречу против Сингапура.
Победителем станет коллектив с наибольшим количеством баллов по итогам шести соревновательных дней. Отметим, для белорусских баскетболистов – это первый турнир после возвращения на международную арену.
После первой виктории с разницей в 24 очка, во втором противостоянии земляки успех повторили.
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