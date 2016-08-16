«Мы не видим новых звёзд»: главный редактор Tribuna.com о белорусском спорте

Главный редактор спортивного Интернет-портала Tribuna.com Олег Горунович в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталевым.

Добрый вечер! Добро пожаловать на программу «Простые вопросы». Сегодня в отеле «Пекин» мы общаемся с коллегами-журналистами. Говорим об Олимпиаде. Ситуация такая: мы с Вами, как и множество телезрителей Беларуси, наблюдаем за Олимпийскими играми. Здесь, в Беларуси, можем следить только по телевизору, по прессе. Поэтому мои вопросы будут касаться того, как мы, вместе со всеми телезрителями Беларуси, оцениваем то, что происходит. Итак, история заключается в следующем: нынешние Олимпийские игры могут войти в историю, как те, с которых наши спортсмены привезут меньше всего наград. Как к этому относиться: это – катастрофа? Обычная тенденция? Или этот героизм стоит больше, чем те медали, которые были в начале независимой Беларуси?

Олег Горунович, главный редактор портала Tribuna.com:

Мне кажется, нам надо плакать не из-за количества медалей, надо смотреть на другие параметры. Если раньше на Олимпийские игры приезжала тройка десятков призёров чемпионатов мира, чемпионатов Европы от Беларуси и из их числа мы уже выжимали олимпийских медалистов. То сейчас приезжает очень узкий круг людей, которые заметны на ТОП-уровне и из их числа мы уже имеем 5-6 медалистов (к концу Олимпиады, наверное, будем иметь). Просто произошло какое-то падение по всем направлениям.

Сейчас нет ТОП-спортсменов.

Почему – это долгий разговор. Мы всегда говорим о развитии детского спорта, о том, что надо поддерживать, развивать, улучшать, но что-то дальше разговоров у нас ничего не идёт. Мы не видим новых звёзд, мы надеемся, по-прежнему, на Карстен плюс верим, что в свои 40 или сколько там лет должна вдруг выиграть медаль. Искренне верим в Самсонова в 40 лет. Хотелось бы видеть других людей.