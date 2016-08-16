Сергей Щурко: «Мы долго разваливали белорусский спорт, сейчас пожинаем плоды»

Обозреватель медиа-холдинга «Прессбол» Сергей Щурко в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталевым.

Добрый вечер! Добро пожаловать на программу «Простые вопросы». Сегодня в отеле «Пекин» мы общаемся с коллегами-журналистами. Говорим об Олимпиаде. Ситуация такая: мы с Вами, как и множество телезрителей Беларуси, наблюдаем за Олимпийскими играми. Здесь, в Беларуси, можем следить только по телевизору, по прессе. Поэтому мои вопросы будут касаться того, как мы, вместе со всеми телезрителями Беларуси, оцениваем то, что происходит. Итак, история заключается в следующем: нынешние Олимпийские игры могут войти в историю, как те, с которых наши спортсмены привезут меньше всего наград. Как к этому относиться: это – катастрофа? Обычная тенденция? Или этот героизм стоит больше, чем те медали, которые были в начале независимой Беларуси?

Сергей Щурко, журналист газеты «Прессбол», спортивный менеджер:

Начнём с того, что мы повлиять на это не можем, как получится, так получится. Никакой трагедии не вижу, потому что надо жизнь воспринимать с оптимизмом. Значит, так случилось, так получилось. Мы можем вывести из этого идею того, что мы долго разваливали белорусский спорт – именно те виды, которые приносили нам много медалей – сейчас мы пожинаем плоды. Я имею в виду фехтование и гимнастику. Ещё какое-то количество десятков лет назад половину сборной Советского Союза, а то и больше, составляли именно белорусские спортсмены. На сегодня в фехтовании у нас один человек, один человек в гимнастике – мужчина, и один человек – девушка, которая привезена из США.

Это страшный сон.

Если кому-то сказать из наших тренеров 70-ых, когда Корбут покоряла Америку, все бы просто не поверили, что такое может быть.